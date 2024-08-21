2026新北市長大選備受關注，近期有民調比對各潛在參選人選的支持率，結果顯示台北市副市長李四川若對上民進黨新北立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌，新北市民有高達40％支持李四川，勝出蘇巧慧8個百分點。對此，前立委郭正亮21日分析2026新北市長的選戰，以《TVBS》的民調為例指出，「如果李四川代表國民黨參選，現在投票一定會上，他的形象滿明顯，所以國民黨勝選率最高的是李四川」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我覺得柯文哲、黃珊珊2026乃至2028，選縣市長或總統，基本上可能性很低」，郭正亮更分析2026新北市長的選戰，以《TVBS》的民調為例指出，「即使民眾黨碰到最弱的組合，碰到國民黨是劉和然、民進黨是林右昌，也只有19％，這除非國民黨、民進黨出大事；如果國民黨是洪孟楷、李四川，民進黨是蘇巧慧，那更強」。

郭正亮強調，「甚至如果李四川代表國民黨參選，現在投票一定會上，因為他贏蘇巧慧8％，但這重點是侯友宜讓不讓」，郭正亮最後也說，「我覺得李四川有中間票，他的形象滿明顯，這就跟張善政一樣，張善政有中間票，所以國民黨勝選率最高的是李四川」。