統一獅啦啦隊人氣成員艾璐，因和球星胡智爲相戀結婚，成為中華職棒最著名的夫妻檔。近日，艾璐在網路節目上大方暢談與老公的甜蜜故事，結果聊到老公被網友說太胖時，她竟用一句話回嗆，讓大家笑到翻掉。

艾璐日前登上網路節目《野球乾一杯》分享與胡智爲的生活點滴，當被問到和棒球員相處會不會痛苦？從小出身棒球世家的艾璐則甜蜜地說，其實老公是一個非常愛棒球的人，如果能隨時隨地的聊，他都會很開心，「他的世界除了我以外就是棒球。」

艾璐分享胡智爲（右）是不會把輸球的情緒出在家人身上。（圖／IG@艾璐）

談到前陣子老公面臨受傷的低潮？艾璐表示，其實這是他從高中投到現在以來第一次受傷，幸好老公沒有低落太久，反而是已經想好未來的復健規劃，先在二軍慢慢拉長投球局數，如今終於回歸一軍投出好表現。

有趣的是，先前有網友在threads上批評胡智爲的身材走樣，這讓艾璐相當傻眼，忍不住在節目上喊話，「他高中身材就是那樣了啊！我都不嫌胖了！是我在用，又不是你們在用！」讓大家笑翻。不過，她也解釋其實老公是清楚知道，自己適合什麼樣的身材，才能讓他在比賽中做到更好，希望大家不要再針對身材做攻擊。