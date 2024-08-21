經典名著《紅樓夢》多年來經常被翻拍成影視劇，近日大陸上映的新版電影《紅樓夢金玉良緣》播出後，票房開天窗不如預期，其中林黛玉角色由25歲女星張淼怡飾演，慘被毒舌網友狠酸演技尷尬、氣質不符合角色甚至攻擊她長得醜，面對眾多不友善負評，張淼怡寫下長文回應，掀起討論。

林黛玉扮演者張淼怡，自電影播出後承受許多輿論壓力，近日她在微博發長文，提到心情很複雜，認了被罵確實會難過：「電影跟大家見面了，對我演的『黛玉』各種各樣的批評也收到了。雖然早有心理準備，但這幾天也是艱難的。心情很複雜，被罵，誰都會難過，願意好好活著的人，誰沒有羞恥心啊」。

25歲女星張淼怡飾演新版林黛玉慘遭網友排山倒海留言批評。（圖／翻攝自微博）

不過她也坦言，無論何時得自己，都會選擇接下角色挑戰：「問一問自己內心，倒回去七年，還會接這個角色嗎？我不能欺騙自己。我肯定會接的。無知，就會無畏。對於一個初入行的新人，遇到《紅樓夢》和『林黛玉』，不動心？那一定是我說謊。那時候的自己，可能讓我演《西遊記》裡的豬八戒，我也會去。」

張淼怡發長文回應。（圖／翻攝自微博）

面對批評，張淼怡說：「罵我醜，沒關係，長相是天生的，改不了。那就是那時的我。罵我膚淺，也沒關係，經歷人生才能成長。生活的磨歷，會讓我成長。這七年，我演了更多的角色之后，我知道自己的問題所在。我也相信自己正在變得更好，也會讓自己努力去做到更好」。

貼文曝光後，也令大批粉絲相當心疼，留言鼓勵：「不要被批評打敗！寶寶你特別棒」、「寶寶最棒啦，我們一直都在你身邊」、「不斷進步就是最好的回應」。不過也有網友不買單，持續開酸：「豬八戒又招誰惹誰了」、「你真的挺有意思的，你的心裡話如果就只有這些茶味四溢的賣慘語錄的話，說明你是真沒内涵」、「觀眾憑什麼為你的所謂年少無知買單」。