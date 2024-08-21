致力協助在地企業創新升級！新竹市政府今(21)日舉辦「112年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」，由秘書長張治祥出席表揚5家績優廠商並頒發獎座。張秘書長表示，去年度地方型SBIR計畫共核定31件，補助總額逾2,500萬元，促成生產及商業化投資逾4,400萬元，展現市府對於推動地方產業創新與發展的堅定承諾，期望未來能持續培育更多具有潛力的企業，進一步提升竹市的經濟競爭力。

張秘書長表示，為打造青年創新創業友善環境，去年度SBIR計畫除持續鼓勵資訊與數位產業、玻璃及食品加工等具地方特色的產業領域外，特別針對符合新創及青創資格之業者，審查時優先加分給予支持，最終吸引了超過30家新、青創業者送件申請，其中逾6成獲得補助，透過資金挹注，協助相關企業應用創新技術轉型突破，成果相當亮眼。

產發處長許智堡說明，今年度獲補助業者成果精湛，共有5家廠商研發成果亮眼，被評選為績優廠商，其中致力創新技術的啟昌生技股份有限公司開發退化性關節炎相關的生物標誌，並建立一種非侵入式的尿液檢測方法，有效篩檢出退化性關節炎病患，協助醫師及早診斷並幫助病患進行改善，以延緩退化性關節炎惡化的「退化性關節炎檢驗試劑套組」；帆珩企業股份有限公司透過創新服務，跨領域建立滅火器文創產品及B2C客製化服務，把「滅火器與（居家擺設）裝飾品結合」，讓安全自然融入居家生活美學中，讓民眾自發性的願意擺放「含滅火器在內的裝飾品」，有助於讓消費者居家防災的意識生根。

產發處表示，市府自102年開辦SBIR計畫總共投入逾2.6億元，協助超過300家在地中小企業投入創新研發，希望藉由竹市地方型SBIR計畫推動，由政府與民間合作，推動在地產業創新轉型，打造專屬市民的「安居科技城」。