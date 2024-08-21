台北市的蛋黃五區之中，大安區可說是精華中的精華，尤其是一些鄰近主幹道的知名靜巷，例如泰順街、溫州街、瑞安街、青田街等，寧靜雅緻的居住氛圍深受不少名人住戶青睞。由於區域房市長年供不應求，房產不但搶手且非常保值，每有新案推出往往都成為高端客群積極搶進的置產目標。

房地產業者表示，大安區就如同上海市的靜安區，都是生活機能完整、高度發展的真正市中心，擁有無可替代的地段價值與居住環境，但也正因為開發飽和、可建素地一地難求，極少數的新增供給幾乎都是都更或危老重建案。由於屋主大多相當惜售，整合難度也高，幾乎每隔1~2年才會有新案推出。

以泰順街為例，因地處台大與師大兩間台灣最高學府之間，周邊街廓有許多昔日的台、師大教職員宿舍，包括殷海光、梁實秋、林文月等文學大師的故居都隱身在此。累積超過半個世紀形塑而成的濃厚人文氣息與古樸居住氛圍，在台北市是自成一格的獨特存在，至今卻仍承襲著許多台北人的生活記憶。

正因為被這樣的稀有條件吸引，立樺建設歷時13年整合，近期在泰順街推出的預售案「文与堂」，就特別受到關注。已成交客戶之中，除了高科技業、醫生等高資產族群，還有不少是長年旅居國外返鄉置產的企業主，且有高達9成比例是與當地或大安區具地緣性的台北市客層。

「文与堂」坐擁師大與古亭雙商圈，基地位於泰順街62巷，周邊生活機能完整便利，除了鄰近捷運古亭站，以及建國高架、環河快速道路等交通優勢，台大與師大校園、大安森林公園與河濱公園也都在散步距離內。學區也是一大優勢，古亭國小、新民雙語國小與金華國中等皆為台北市額滿的明星學校。

有別於市中心新案多以中小坪數為主，立樺建設致力在最舒適的居住環境打造雋永建築，更堅持保有居住餘裕尺度。「文与堂」以46、53坪的大3房為主力，將興建一棟地上21層、地下4層建物，16樓以上單層3戶、高樓層20與21樓採雙併規劃，全區僅91戶住家與3間店面，且地下室均為全平面大車位，皆為該區稀有的產品規劃。

立樺建設特別重視營建品質與結構安全，「文与堂」地下室開挖16.6米，建築基樁則深入地下32米，並施作完整的連續壁、地中壁與扶壁等基礎工程。建物採用SRC結構，於2到15樓的電梯間周邊裝設多達56組美國BRANT邦特液壓減震阻尼器，建築耐震係數達0.28G，抗震可達6級，以最高標準打造全方位的安全防護。

值得一的是，台灣知名的品牌建商幾乎都有專屬營造廠，立樺建設則是國內知名甲級營造廠地樺營造機構旗下的第一個建設品牌。地樺營造機構擁有近45年的專業營造經驗，不少知名地標商辦大樓與豪宅都出自地樺之手，自1980年成立至今打造超過130座建築，同時也是獲獎無數的優質營造廠。

至於旗下2家建設品牌立樺建設與碩樺建設，則是秉持著「量少、質精、地段佳」的穩健推案步伐，多年來也在台北市精華區累積不少代表作包括中正區「臨沂馥玉」、南港區「忠孝無極」、北投區「天母常玉」、士林區「碩樺藝樹」等，而大安區的「文与堂」，則是立樺建設在台北市正核心推出的最新力作。