新竹市長高虹安目前停職中，她在2022選舉期間被指控博士論文抄襲，還被筆名為「翁達瑞」的旅美學者陳時奮自訴涉犯誣告罪，法院21日判決高虹安有罪，處10個月有期徒刑，不可易科罰金。媒體人黃揚明痛批這個判決太離譜，他強調，誣告罪要成立就很困難了，還要被判到有罪且不能易科罰金，「我必須說，這個法官很討厭高虹安！」胸腔科醫師蘇一峰狠酸，法官有讀心術，才知道高虹安主觀上認為自己有抄襲。

「可能高虹安有得罪台北地院，有些法官對她有點偏見。」根據《風傳媒》報導，黃揚明21日在《52直播間》節目表示，他覺得高虹安被判誣告這件案子實在有點誇張；他強調，高虹安的博士論文實質上並沒有抄襲，因為這篇論文所引用的期刊都是高虹安本人曾經的作品，博士論文題目是她在期刊文章上的延伸，所以內容有些重複是很正常的事情，結果居然因為翁達瑞告她誣告而被判10個月？

黃揚明質疑，法官說：高虹安明知她的論文是抄襲自期刊，居然還對翁達瑞提告，所以是誣告。「這實在是太離譜了！」他痛批，因為法官把司法上的抄襲與學術上的抄襲定義混淆不清，如果今天高虹安的論文真的有抄襲問題的話，那應該是由學倫會等學術倫理機構來判定，結果今天變成司法說高虹安有抄襲就有抄襲？但事實上她的論文與學位都沒被學校撤銷，代表是沒有問題的。

黃揚明直言，既然學術上高虹安的論文、學位都沒被撤銷，「那這有什麼好誣告的？」她的論文是取材自她自己寫過的期刊文章，那這不叫抄襲，叫做取材！且誣告罪要成立就已經很困難了，還要被判到有罪、且不能易科罰金？「我必須說，這個法官很討厭高虹安！」

「不得不說，這判決真的太屌了！」蘇一峰也在臉書發文開酸，法官主觀認為，高在主觀上有認為自己抄襲，所以判誣告成立？法庭上法官至少動用三種替身能力，「看透真心話的能力」、「無視辛辛那提大學說明函的能力」、「綠色超能力」。