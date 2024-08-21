為協助太平洋、拉丁美洲及加勒比海友邦及友好國家提升產業競爭力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與財團法人國際合作發展基金會配合外交政策共同舉辦「倉儲物流專班」，今(21)日圓滿結訓；共有來自阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭、墨西哥、吐瓦魯、帛琉、聖露西亞等九國21名學員歷經五週的專業學習與實務交流，除提升並培養友邦學員物流專業與實務能力，並成功透過職訓促進國民外交。

今日結訓典禮上，特別邀請到外交部戴輝源公使、黃念祖參事、曾三訊參事及國合會李志宏副秘書長、聖露西亞國路易斯大使、巴拉圭共和國費卡洛大使、吐瓦魯國歐席拉代理大使等多位駐臺代表及貴賓蒞臨現場，各國代表致詞時紛紛感謝辦理此次技職訓練，並對學員的學習成果給予高度肯定；學員陸續上台分享受訓心得，除專業知識理論及實務課程的學習外，也參訪長榮海運、陽明海運、嘉里大榮物流集團、世邦國際企業集團及亞洲最大的物流園區永聯物流等企業，瞭解台灣物流運作和管理模式及運輸配送做法；休假期間，也參觀故宮、九份、北海岸地質公園等地，欣賞台灣自然與人文風貌，所有受訓學員都留下深刻的印象。

外交部戴輝源公使於致詞時表示，各國對倉儲物流的需求與日俱增，感謝桃竹苗分署辦理倉儲物流國際專班，也期許學員學以致用，所有的付出都會有收穫。

聖露西亞路易斯大使於致詞時表示，恭喜學員順利結訓，也感謝桃竹苗分署辦理倉儲物流國際專班，讓友邦國家有機會與世界連結，讓人民能參與世界的事務。

來自哥倫比亞EAN大學系主任的學員Monica表示，此次技職交流之旅收穫滿滿，不僅學到專業倉儲物流知識，更開闊國際視野及增進對台灣文化的瞭解與認同，她對這次合作訓練計畫非常讚許，還說明年要帶學生再來台灣，進行技術交流!並對桃竹苗分署的課程規劃和熱情接待豎起大拇指「按讚」表達衷心的感謝與肯定。

桃竹苗分署長賴家仁表示，本次專班課程共安排7位業界專業講師授課，透過有系統地介紹國際貿易、冷鏈物流、智慧物流及堆高機操作應用等專業課程，讓各國學員彼此分享及經驗交流，充分提升整體訓練效果；本次友邦技職訓練，不僅提升各國學員在物流專業的素質及技術水平，後續回國後能學以致用促進當地國家產業發展，也更進一步促進台灣與友邦及友好國家之間的物流產業之交流合作；未來桃竹苗分署也將持續與國合會合作，配合外交政策，推動相關技職訓練，協助友邦及友好國家人民提升專業能力及產業競爭力，並透過技職訓練合作，拓展台灣國民外交。