76歲知名作家廖輝英，先生因肺腺癌病逝後選擇獨居，至今已2年。她在節目《新聞新聞挖挖哇》中透露，由於子女都成家立業，不想麻煩他們，即使跌到撞到後腦送急診，也頻頻告訴子女沒有大礙，甚至表示已經交代後事，「如果她哪天往生了，燒掉就好」，更強調「不要覺得沒有照顧到媽媽」，讓所有來賓聽了都很不捨。

先生離世後，獨居在汐止生活的作家廖輝英，堅持生活不要麻煩兒女，近日她在家調冷氣，因為重心失衡後腦直接撞擊地板，她一陣暈眩倒在地上久久起不來，等到可以起身之後，獨自叫計程車去急診，才發現後腦勺腫得跟拳頭一樣，醫生叮囑要如果腦部有瘀血就要開刀，提醒她持續追蹤。

作家廖輝英表示，如果自己哪天往生了，希望子女不要自責難過。（圖／攝自YT 新聞哇哇挖）

知名作家廖輝英自從先生離世後，已獨居2年。（中時資料照）

廖輝英有50肩不能側睡、只能仰躺，就這樣枕著冰敷袋睡了10天，受傷當天，一直叫子女不用來探視，「我受傷過後2、3天，女兒週六全家就來看我了」，後來還自己去兒子家吃飯。不斷強調「自己人很好」的她，如此替孩子著想，讓其他來賓聽了很不捨，她也解釋：「我這麼痛叫人家來有什麼用？他們又不是醫生。我是覺得我撐得住，也不覺得有什麼悲哀…」此話一出，現場來賓都忍不住心疼，也感受到為人母的堅強。

不想餘生依賴子女的廖輝英，坦言已交代後事該如何處理。（圖／攝自YT 新聞哇哇挖）

廖輝英澄清自己和子女每天都會通電話，並非不聞不問，但她也要子女別過度擔心她獨居，「萬一我是晚上往生，你們第二天才知道，你們不要覺得難過」，同時也交代後事：「反正死亡一天也不會臭，你們今天不知道，明天也會知道，你們再來把我燒掉就好。我什麼都不要，也不要把我放在哪個廟 ，什麼都不用，燒掉就好。」甚至她強調：「你們不要覺得沒有照顧到媽媽，因為你們每天打電話我都知道，因為每天特別要打一個電話，跟我講十幾分鐘的電話，我覺得這也是不容易的。」