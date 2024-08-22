隨著監管趨嚴、IPO收緊，大陸券商「人均百萬」年薪的時代過去了。據界面新聞報導，「平均獎金不到一個月（工資）」、「華東一投行降薪後月入5000元（人民幣，下同）」、「周邊絕大多數投行朋友遇到了降薪問題」...近期，大陸多家頭部券商投行部門降薪傳聞又在網路上引起熱議。

報導引述上海一家大型券商投行人士透露，本月內，公司曾對投行部門內部調整過一次薪資，去年的年終獎也暫未發放。「總體調整幅度不大，有人降，但也有人漲；不過，目前行業內投行整體降薪，對後續薪資的預期也不樂觀。」他說。

另一家頭部券商投行員工透露，「本次降薪後到手部分少了50％％，有的甚至不足萬元，涉及VP（副總）及以下級別的員工」，「本次降薪暫時不涉及債權部門，僅涉及股權業務。」上述人士表示。對傳聞中提及的降薪比例50％％，也有該公司員工表示數字不屬實。

報導稱，從行業整體情況看，今年年內，A股IPO節奏放緩，投行業務全線承壓，多數券商陸續對投行部門薪酬進行過下調，也有券商投行部門上年度年終獎未發放。

華北一頭部券商總部股權承做人員稱，「上周本月的工資到手了，直接回到了10年前入職的工資水平，有一些同行大概降了70％％。」

除上述頭券商上外，也有多家中腰部券商投行員工薪酬被下調。一華東腰部券商投行員工表示，「目前工作三年，A級，最近一次發薪到手不到6000元，就連去年獎金都沒到手。同一部門三證齊全的保代已經成功轉型做董秘了，我也準備考公務員。」

據一名資深金融獵頭觀察，券商投行部門降薪自IPO收緊時就開始陸續調整，目前多家券商投行部門已對薪酬進行過下調。「投行的人薪資因單位、職級不同待遇上下差別很大，行業平均降薪比例可能在30％％。」他估計。

去年年中，有中字頭券商傳出降薪消息。根據降薪方案，該券商投行條線中低職級員工的每月固定薪酬或將普降，根據職級每月固薪的降幅在5000元至10000元之間。隨後，界面新聞曾向多位券商人士求證，得到的消息與上述傳言基本一致。

今年初，華南一家中小券商投行人士表示，2023年投行業務虧損數千萬元，今年勢必收縮投行戰線，公司正在考慮實施降薪方案。

2023年8月27日，大陸證監會在官網發佈《證監會統籌一二級市場平衡優化IPO、再融資監管安排》，明確提出階段性收緊IPO與再融資節奏。

從2023年業績來看，不少券商出現營收、淨利潤雙降，其中不乏中信證券、海通證券、中金公司等頭部券商。根據財報數據，中信證券營收、歸母淨利潤分別下降7.74％％、7.49％％；海通證券營收、歸母淨利潤分別下降11.54％％、84.59％％；中金公司營收、歸母淨利潤分別下滑11.87％％、18.97％％。

2023年，頭部券商中，中信證券、中金公司、中信建投投行業務收入分別為68.08億元、32.42億元、48.03億元，同比下降24.87％％、40.3％％、17.73％％。

隨著監管趨嚴、IPO收緊，券商「人均百萬」的時代過去了。

根據東方財富Choice的統計數據顯示，大陸51家上市券商中，5家券商2023年的員工平均薪酬同比下降超10％％。包括天風證券、中金公司、中原證券、東興證券和國泰君安。

其中，天風證券的人均薪酬降幅最大，達到14.77％％，緊隨其後的是中金公司，其薪酬下降14.54％％。「券商一哥」中信證券員工人均薪酬也降至不到80萬元。

2022年5月，中證協發佈《證券公司建立穩健薪酬制度指引》，強調避免過度激勵、短期激勵引發合規風險；2024年5月10日，大陸證監會修訂發佈《關於加強上市證券公司監管的規定》，其中提到，完善從業人員管理及長效激勵約束機制，嚴格規範短期激勵，不得過度激勵。

「降薪是券商面對行業『嚴冬』不得不採取的降低成本措施」，有業內人士指出。

華東某中型券商投行一位董事總經理指出：「對於券商投行來說，輔導企業上市需要分階段收費。例如，如果一家中小企業計劃在北交所上市，通常的做法是在股改階段收費50萬元、輔導階段收費50萬元、申報階段收費200萬元，這些是固定費用。成功上市後，還將收取保薦承銷費，其中保薦費用大約在1500萬元至2000萬元之間，承銷費用則根據募集資金按比例收取。」

該人士進一步解釋：「換句話說，一個項目的大部分收入要等到上市階段才能獲得。如果企業未能成功上市，投行項目的主要收入將無法得到，但人工成本和差旅費用相對固定，因此保代們會感到非常焦慮。」

南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，「受到資本市場下行波動，券商行業去年整體業績承壓，這直接影響券商員工的績效收入。同時，為了防止過度激勵和風險積累，監管部門加強管理券商薪酬事宜，帶來政策導向性的薪酬壓縮。」

他指出，在券商普遍降薪的背景下，券商應改變「跑馬圈地」的經營策略，在業務收縮的同時，提高業務質量，把控好風險。平穩度過行業艱難時期，為下一個增長週期做準備。另外，券商行業應加大科技投入，借助科技手段提高經營效率，佔據有利的競爭地位。