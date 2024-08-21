新光三越台北信義新天地A8 5F TIGER FAMILY MAX守護海洋書包Pro 2，推薦價3380元。（新光三越提供）

暑假進入尾聲，開學季即將到來，百貨針對國小、國中至大學新鮮人廣大範圍，推出開學季潮流穿搭、書包、課桌椅以及3C新配備，讓開學更有儀式感。

SOGO台北店準備了一系列休閒鞋、大容量後背包、新款iPad、兒童成長桌等多款學生必備單品，其中忠孝館推薦Air Jordan 1 low女休閒鞋、復興館推薦kipling溫柔胭桃粉大容量後背包；而想要提升學習效率，少不了舒適的書桌椅與3C產品，忠孝館推薦iloom 1200型智能書桌、學習椅，復興館推薦Apple新品iPad Air 11吋，即日起至8月25日，全館搭配指定業種消費滿3000元，可兌換200元電子折價券。

新光三越台北信義新天地A11 1F CONVERSE開學季優惠，季節限定鞋款2件7折。（新光三越提供）

SOGO忠孝館NIKE Air Jordan 1 low，3100元，限量20雙。（SOGO提供）

新光三越台北信義新天地針對開學潮流穿搭，推薦各式時尚配件，如TIGER FAMILY MAX守護海洋書包，護脊功能更健康，CONVERSE也推出開學季優惠，9月1日前季節限定鞋款2件7折。

宏匯廣場恆隆行Style Chair SMC健康護脊電腦椅輕奢款，原價1萬9000元、特價1萬6880元。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場鎖定開學補貨熱潮，針對國小、國高中以及大學生開學用品推出促銷，例如健康傢俱品牌亞梭傢俬、運動服飾adidas kids、puma kids、日本家電虎牌、保健護脊日系品牌Style等均下殺折扣。即日起至8月28日，宏匯廣場再贈平日限定會員來店禮，消費滿2500元贈外食族好物－多巴胺保溫保冷提袋，輕便好攜帶上學、上班都適用。