近期不少民眾覺得國內旅遊想要住到好的飯店，花費相當高，不如直接加點錢出國玩。但近日有網友表示，國旅要節省住宿費的話，香客大樓算是一個不錯答案。同時還有網友分享北港武德宮財神廟的香客大樓，內部裝潢相當優雅乾淨，但非常難搶；另外白沙屯拱天宮也有人推薦。

儘管近日因為墾丁遊客量下滑，引發不少人對國旅展開批評，尤其聚焦在住宿太貴一事上。但有網友在《Threads》上發文指出，「國旅較出國交通方面佔優勢，尤其是時間方面。在沒有太長假期的情況下，國內遊玩是較好的選擇，此外，在同行人數2人以上，交通費也會比較省，如果要節省住宿費的話，香客大樓也是一個答案」。

另外一名女網友則分享了北港武德宮財神廟的香客大樓，牆壁不但裝潢了山水畫，室內空間也是乾淨典雅，看起來跟高級民宿一樣。她表示，「這間廟的香客大樓號稱住在金庫上面，整體上真的很文青，覺得好酷」。

對此，網友紛紛回應「住過，晚上睡得很安穩」、「聽說假日完全客滿」、「今日來住，補補財庫」、「很難訂耶，不要推廣了」、「最高級的香客大樓」、「滿舒適的」、「很乾淨那種，小孩睡到天亮」。

此外，還有網友提到，「現在很多香客大樓很頂，地點好，在山區的空氣好，在市區的便利，在海邊的可以看龜山島、在白沙屯有沙灘，且旁邊有廟感覺比較不陰。但缺點是有的被子要與前人共用，有的床硬或要打地舖，使用完要自己回復原狀，不能用飯店的思維借宿」。