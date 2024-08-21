38歲台灣職籃球星朱億宗本季在台啤雲豹隊表現亮眼。近日他在節目爆料，曾遇到外國教練因為他常穿粉紅色球鞋，一直逼迫他換鞋子，沒換就冷凍他1年，因為覺得他是同志，讓他相當無奈。

近日吳宗憲主持《綜藝大熱門》邀請許多台灣職籃球員，暢談球隊裡的八卦，以及學長、學弟之間私底下都會互相掩護。他們透露有的球員有時候會帶女生回自己的房間，結果有次遺漏可愛的Hello Kitty髮帶，就被正宮抓到逼問是誰的，而他們就會推給朱億宗，說是他綁頭髮用的，因為他那時候為了還願還留著長髮。當正宮質疑為何是Hello Kitty，他只好說：「我有時候也會想要有少女心一下」。

球星朱億宗（右）爆料外國教練不讓他穿粉色球鞋。（圖／翻攝自綜藝大熱門 YT）

球星朱億宗（右）爆料自己結婚生子被誤以為是幌子。（圖／翻攝自綜藝大熱門 YT）

此外，朱億宗也分享自己「被逼出櫃」的慘痛故事，他表示自己去年有2個洋教練，就因為他穿粉紅色的球鞋就覺得他出櫃，還覺得他結婚生小孩只是個幌子，不相信他是異性戀。教練還一直逼他換別的顏色鞋子，朱億宗坦言：「那一年就被冰起來，因為他覺得我是同志」。

全場來賓一聽都不敢相信的大笑，吳宗憲則說：「不是吧，重點是你的球打得好不好。」朱億宗表示：「沒辦法呀，他就說我可以買黑色的鞋子，讓你穿嗎？你可以不要再穿粉紅色的鞋子了嗎？沒辦法，老外教練就是這樣子」。