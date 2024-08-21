住在日本兵庫縣蘆屋市安養機構的糸岡富子，成為全球在世最高壽的人類。

生於美國的西班牙人瑞布拉尼亞斯（Maria Branyas）20日以117歲高齡於西班牙加泰隆尼亞去世，金氏世界紀錄「在世最高齡人類」頭銜於是落在日本116歲老嫗糸岡富子身上。糸岡周三（21日）得知自己成了金氏紀錄現任最老人類，她神情嚴肅說了「謝謝」，言簡意賅。

綜合路透社、半島電視台、富士電視台、朝日電視台報導，設於美國的「老人醫學研究組織」（Gerontology Research Group，GRG）周三宣布，1908年（明治41年）5月23日出生的日本婦女糸岡富子（Tomiko Itooka）成為目前在世的最高齡人類。

糸岡出世那一年，萊特兄弟在歐美首度進行公開飛行，第一則長途無線電訊息從巴黎艾菲爾鐵塔發出。她的出生地是大阪市，在家中排行老二，哥哥、弟弟各1人，學生時代是校內排球隊隊員。1928年結婚，二次大戰期間，她曾替夫婿經營紡織廠。

糸岡的丈夫1979年去世，她在夫婿的家鄉奈良市住了10年，喜歡登山，70多歲時曾穿著普通運動鞋而非登山鞋爬上海拔3076公尺的御嶽山，令嚮導吃驚不已。1990年她遷居兵庫縣蘆屋市，100歲那年，她在沒有拐杖輔助的情況下走完日本蘆屋神社長長的石階。2023年12月12日，當時日本在世最長壽人士巽房去世，享嵩壽116歲231天，糸岡以115歲203天之齡成為日本在世最高齡的人瑞。今年5月過116歲生日時，蘆屋市27歲的市長高島崚輔親自到訪獻花賀壽。

糸岡有4名子女、5名孫輩。她喜歡散步、參觀寺廟，最喜歡的食物是可爾必思與香蕉。養老機構人員周三向糸岡說明，她成了世界上目前最長壽的人，她以嚴肅的神情說了「謝謝」。院方透露，糸岡在機構人緣很好，經常向照顧她的工作人員道謝，儘管年紀100多歲了，行動也不太方便，偶爾還是會去附近的神社。周三當天她精神也很好，睡眠時間並未太久，喝著她最愛的可爾必思打發時間。

根據GRG資料，全球壽命最長的前10名人瑞之中有4人是日本女性。