富邦悍將21日在新莊棒球場展現不放棄精神，9局下先靠著2次四壞球保送延續反攻氣勢，「狀元郎」張育成在2出局、一二壘有人時，掌握住台鋼雄鷹終結者黃群1顆失投速球，敲出中外野再見3分炮，以4比3氣走雄鷹，中止近期3連敗，也避免陷入下半季墊底位置，這也是張育成返台後首支再見轟。

此役前6局兩隊都無法從對方先發投手手中攻下分數，7局上雄鷹把握機會，1出局後，王博玄、林家鋐、吳明鴻連續3支安打攻下2分，8局上再下一城擴大領先。

但落後3分的悍將在8局下先追回1分，9局下面對跨局續投的黃群，1出局後代打的葉子霆先靠選球上壘，2出局後李宗賢也耐心選球，讓張育成有了向對手說再見的機會，結果他在球數1好2壞領先時鎖定黃群142公里的速球，敲出中外野再見3分炮，也幫助悍將中止3連敗，並賞雄鷹5連敗。

9局下戲劇性向對手說再見，總教練陳金鋒說：「比賽不到最後結果不知道，第9局做得不錯，先靠選球、上壘才有這個機會。」他認為，張育成近期陷入低潮主要是太心急，「打不好的多是不好攻擊的球，希望他有耐心去做，不要做不必要的攻擊，讓自己比較浮動。」