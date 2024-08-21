AMD美國總公司副總裁王啟尚（左）拜會市長黃偉哲。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

經濟部今天證實超微AMD將於台南設置研發據點，這是繼行政院卓榮泰院長宣布擇定於台南沙崙智慧綠能科學城成立台灣第1處人工智慧產業專區後，台南又一項AI發展重要進展，將為台灣帶來下一波的經濟奇蹟。市長黃偉哲表示，台南已做好迎接AI時代準備，持續招商引資，歡迎企業進駐。

經濟部長郭智輝今天下午接見AMD（超微）總公司資深副總裁王啟尚，AMD於拜會中表示，將於台南、高雄設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

王啟尚與台灣分公司團隊代表昨天也已拜會黃偉哲，洽談AI產業的發展方向。黃偉哲表示，AMD要在台南設研發據點，這對企業、城市及台灣都是好事，從各方面來說，台南都是首選，獲AMD青睞可說實至名歸。

黃偉哲指出，台南是半導體先進製程最密集的地帶，所以早在前市長賴清德過去爭取五奈米製程時，就將水電穩定、綠電供應這兩大因素當作基礎建設重點，同時本市擁有優秀大學及完整的產業聚落，有相當的吸引力讓AI發展與落地相輔相成。

經發局長林榮川表示，台南在龐大產業能量下，有完整半導體產業鏈，且水電供應充裕，在綠電方面，台南目前總設置容量已超過4.5GW，其中屋頂型光電就超過1.9GW。

他強調，未來市府將積極提供各項協助並協調相關部門，讓投資早日落實，並配合中央AI人才培育計畫，整合成功大學、陽明交大台南校區、南臺科大、崑山科大等校的學術能量，讓人才與產業相互合作，將大南方打造成下一世代AI產業廊帶。