《北京日報》用戶端21日報導，大陸國家發展改革委、國家能源局聯合出台《能源重點領域大規模設備更新實施方案》文件表明，大陸將在能源重點領域實施大規模設備更新和技術改造。文件顯示，大陸將從火電、輸配電、風電、太陽能光電、水電等7方面入手，大規模設備更新和技術改造。

在火電方面，要持續推動節能改造、供熱改造和靈活性改造，加快火電數位化設計建造和智慧化升級，建設智慧感知、智慧診斷、智慧控制、智慧運行的智慧電廠。

在輸配電方面，鼓勵開展老舊變電站和輸電線路整體改造，加快更新運行年限較長、不滿足運行要求的變壓器、高壓開關等設備，提高電網運行安全能力。

在清潔取暖方面，鼓勵北方地區各省分將清潔取暖設備納入大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，加大地方財政、金融等政策支持力度。根據文件要求，到2027年，大陸能源重點領域設備投資規模比2023年增長25％以上。

中國可再生能源學會風能專業委員會祕書長秦海岩說，通過升級改造，可以把新的更先進的設備應用到風電廠、太陽能光電站中去，通過電網和輸電設備，包括火電靈活性改造，可以增大對新能源的消納能力，可以支持更多新能源的開發，加速新能源利用水準，盡早能實現碳達峰和碳中和。

如今，大陸新能源汽車快速發展，7月新能源乘用車大陸國內月度零售量首次超過燃油乘用車。實施方案明確，要加大低效、失效充電樁淘汰與更新改造力度，促進產業提質升級。

中國電力企業聯合會電動交通與儲能分會副祕書長周麗波稱，大陸新能源汽車充電設施經過近十年快速發展，總量已經突破1000萬台大關，將充電樁納入此次能源電力設備以舊換新範疇恰逢其時。

周麗波表示，綜合能源站、光儲充一體站、超級充電站等場站都需要加快建設和升級改造，預測僅充電場站大功率設備升級就將拉動投資千億元（人民幣，下同，約合新台幣4400億元）；僵屍樁、設備老化樁的升級迭代投資規模也在百億以上；自動充電、移動充電、車網互動智慧充電等新技術、新業態的應用和推廣也將帶來大量投資。