民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報爭議，最新民調顯示民眾黨獲13.8％支持，較上月下滑2.2個百分點。前立委林濁水分析該民調後發現，高階白領人員支持度方面，民眾黨以17.6％敬陪末座。對此，前立委郭正亮21日也表示，「民眾黨未來學歷高、所得高的人可能會掉得滿厲害的，柯文哲很聰明，他講了一句『這次最傷的是對我治國能力的懷疑』，這是他自己講的，這句話真精闢」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「最近民眾黨的民調掉，游盈隆的民調事實上只有掉2.2％，但去看中、高學歷的人是掉10幾％，民眾黨未來學歷高、所得高的人可能會掉得滿厲害的，這些人都見過世面，也會覺得這種事怎麼會處理成這樣」，郭正亮話鋒一轉，「但小草不一樣，可能沒有進入社會很久或是學生，就因為討厭兩大黨所以支持你，這就是死忠票，還是會有基本盤」。

郭正亮坦言，「但這就會連動到未來的募款，柯文哲很聰明，他講了一句『這次最傷的是對我治國能力的懷疑』，這是他自己講的，這句話真精闢」，郭正亮最後也指出，「所以柯文哲後來就講『識人不明、用人不當』，帳管成這樣，這種東西變好很難證明，以他目前的班底不可能了」。