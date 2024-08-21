國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

台北市警方日前臨檢酒店查獲越南籍女生陪酒，其中7人是大學生，新南向政策再度引人質疑，行政院經貿談判辦公室認為違法違規個案只是少數，不應以偏概全。國民黨立委賴士葆質疑經貿辦如此認知，豈不是形成與犯罪集團共存，各取所需？

賴士葆在臉書發文指出，觀光客的質與量哪個重要？政府顯然只顧衝量，沒有做到嚴謹把關。2023年來台觀光人次685萬，2024年交通部喊出拚千萬以上的觀光客，希望回到馬政府執政的觀光人次，所以花費數百億的新南向政策，希望加強經貿互動，然而在RCEP之下，大陸與東協的經貿攀升的數量，不是我們的新南向政策可以望其項背。

此外，政府很努力開發新的觀光客源，東南亞、東北亞和北美是我們觀光客主要的來源，這幾年習慣撒錢政策解決問題，政府用放煙火式的直接給錢補助觀光客來台旅遊，但是不管是人數或消費總量，都無法填補陸客的缺口，卻衍生不少社會甚至國安問題。

賴士葆表示，配合新南向政策，政府除了給予觀光免簽、金錢補助，加上這幾年我們大學招生困難，因為少子化，以及陸生不來的雙重因素，教育部鼓勵技專院校辦理客製化的產學合作專班，挹注招生缺額。來自越南、印尼、馬來西亞的境外生日益增多，然而衍生不少問題，如今新南向染黃早已經不是新聞。

他說，8月17日，台北中山分局臨檢酒店，查獲20名越南籍女生陪酒，其中有7人來台讀書的大學生，其餘是逃逸移工、觀光逾期等非法的身分。2022年爆發桃園某科大的12名外籍女生集體失蹤，震驚社會，後來警方破獲應召站，才發現越南籍女生被人蛇仲介帶去從事賣淫，這樣的社會新聞早已經屢見不鮮。

賴士葆質疑，人蛇販子誘惑女大生來台「假留學真賣淫」的詐騙集團，行之有年，在東南亞甚至已經是一個產業鏈，讓留學簽證和有條件免簽的觀光簽證變成開門揖盜、引狼入室一樣，幫色情業者引進更多境外的女大生進入八大行業，真是情何以堪。

賴士葆在強調，教育部、勞動部、移民署等相關部門其實能夠防堵的有限，不管警方如何掃蕩，私立科大招生困難需要招收外籍生，政府急著衝刺觀光人數的總量，還拿錢補貼請人來台觀光，在這樣的氛圍之下，行政院經貿談判辦公室認為這些違法違規個案只是少數，不應以偏概全。這樣的認知豈不是形成與犯罪集團共存，各取所需？