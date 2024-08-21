烏克蘭於21日對莫斯科發動攻擊，俄方防空系統擊落至少11架無人機，俄官員表示這是自2022年2月戰爭開始以來對首都的最大無人機襲擊之一。

這場戰爭主要是一場在烏克蘭東部的田野、森林和村莊中進行的持久炮火和無人機戰鬥，在8月6日升級，當時烏克蘭派遣數千名士兵進入俄羅斯西部的庫斯克（Kursk ）地區。

數月來，烏克蘭還在對世界第二大石油出口國俄羅斯的煉油廠和機場發動日益嚴重的無人機戰爭，儘管對人口超過2100萬的莫斯科地區的重大無人機襲擊卻相對少見。

俄羅斯國防部表示，總共摧毀了45架無人機，其中11架在莫斯科地區被擊落，23架在布良斯克（Bryansk）邊境地區，6架在別爾哥羅德（Belgorod）地區，3架在卡盧加（Kaluga）地區，2架在庫斯克地區。

莫斯科市長索比亞寧（ Sergei Sobyanin） 表示，一些無人機是在該市位於克里姆林宮以南約38公里的波多爾斯克市（Podolsk）上空被摧毀的。「這是有史以來對莫斯科進行的最大無人機攻擊之一。」他強調：「莫斯科建立的分層防禦成功抵禦了所有敵方無人機的攻擊。」

此次襲擊發生在俄羅斯向烏克蘭東部推進的背景下，俄方控制了約18％的領土，並在抵禦烏克蘭對庫斯克地區的入侵，這是自第二次世界大戰以來對俄羅斯領土的最大外國攻擊。

俄媒顯示了一些無法驗證的畫面，顯示無人機在莫斯科地區的黎明天空中嗡嗡作響，然後被防空系統擊落，伴隨著火焰。

莫斯科的3個機場限制了四小時的航班起降，但俄羅斯航空監管機構表示，從格林威治標準時間0330起恢復正常運營。

根據初步消息，襲擊後沒有報告受傷或損壞。

此次對莫斯科的無人機襲擊與2023年5月的襲擊相當，當時至少有8架無人機在首都上空被摧毀，普丁總統表示這是烏克蘭試圖恐嚇和挑釁俄羅斯的行動。