2024巴黎奧運結束後，巴黎帕運接著登場，儘管參賽選手人數比奧運少，國家運動訓練中心在教育部體育署指導下，同樣會秉持「做選手最強的後盾」的心，提供最高規格的中繼站服務，包括膳食公寓、選手村外的物理治療服務站和供訓練的運動中心，一樣都不少。

國家運動中心21日表示，今年的巴黎帕運將在8月29日開幕，中華代表隊共有7種運動種類、13人獲得參賽資格，中繼站由中華帕拉林克總會規劃，比照巴黎奧運辦理，同樣設立包括膳食公寓、村外的物理治療服務站、運動中心等。

國訓中心執行長龔榮堂強調，帕運努力的目標與奧運相同，國訓中心也力求讓選手在備戰時有最佳環境、參賽時有最佳資源，中心盡一切努力，讓選手和教練感受到最強後盾，自從選手們取得帕運的參賽權後，在體育署指示下早已成立專案小組，進行多次會議討論，目前膳食公寓、物理治療所、運動中心等都已經準備就緒。

國訓中心副執行長黃泰源(巴黎帕運中繼站團長)提到，這次巴黎帕運中繼站考量到帕運選手需求，所有飲食請廚師特地做得清淡點，為帕運選手量身打造飲食支援，另外同樣也有租借運動中心，提供桌球、羽球、跆拳道和柔道選手訓練使用，黃泰源補充：「目前已經把需要使用的時間都租借下來，讓選手可以安心使用，所有服務比照巴黎奧運辦理。」

國訓中心和體育署從2018年雅加達亞運開啟設立中繼站模式，期間不斷改進、努力，獲得教練和選手好的回饋，龔榮堂表示，經過前幾次累積的經驗，國訓中心同仁更能掌握狀況，「儘管很多人回來休息不到10天又要出發，但這是我們該做的事情，也會把這些後勤支援做到最好。」