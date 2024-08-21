民眾黨主席、台北前市長柯文哲近日捲入政治獻金、京華城等案中，其妻子、北市聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任陳佩琪也深陷「人頭公司」疑雲，聯醫為釐清事實，21日中午12時許請陳赴調查會說明，陳佩琪約30分步行出辦公室，全程面色凝重，僅重複回應小心、注意安全。媒體人謝寒冰強調，民眾黨停止開記者會、柯氏夫婦學會管住嘴巴，這都是好事。而柯這禮拜將接受《民眾之聲》專訪，可能要直球對決了。

謝寒冰21日在《大新聞大爆卦》節目表示，早就說了，不認為民進黨想一次把柯文哲打死，對民進黨來講，最好的策略就是慢慢打你，三不五時就丟一些東西出來，讓你不知道怎麼去面對。不過看到民眾黨今天，至少柯文哲跟他老婆「不發一語」，他不講話，他老婆也不講話，覺得這是好事，表示他開始學到。一個人連自己的嘴巴都管不住，那還能管什麼？所以看起來柯文哲，包括今天停止記者會，這些都是正向的發展。

「至少讓他們，不會再繼續失血！」謝寒冰強調，可是只是不再繼續失血而已，敵人是繼續拿刀向你身上戳，那你怎麼樣去找到你的盾牌？或是去防止人家戳你？這就要考驗柯文哲跟民眾黨的智慧，要自己去想辦法。

「順便跟大家說一聲，本來我這禮拜要去《民眾之聲》嘛，現在取消了！」謝寒冰指出，不是因為自己是柯黑，是因為原來安排自己要去的時間，他們要專訪柯文哲，「所以，可能他們要直球對決？那更好，那就讓柯文哲自己去講！到底怎麼樣？」