頂著中職史上最大合約加盟富邦悍將，張育成回台表現受到矚目，21日在9局下敲出中職生涯首支再見全壘打，助隊以4比3氣走台鋼雄鷹。是否用這發全壘打證明給那些不看好他的人看？他霸氣的說：「不用證明什麼，我的工作有好有壞，對得起自己最重要。」

張育成今天賽前打擊率只有2成28，還吞下21次三振，此役前2打席面對雄鷹先發投手後勁也都是揮棒落空遭到三振。9局下落後2分的悍將展開反攻，葉子霆、李宗賢仔細選球上壘，張育成在1好2壞球數領先的情況下，鎖定黃群的速球攻擊，一棒3分向對手說再見。

「打到就知道會過囉！」張育成表示，前陣子陷入低潮自己也一直在跟打擊教練做調整，會打得比較心急主要是想要趕快有表現回饋給教練，「很謝謝他沒有閃我，他很年輕就有這樣的膽量，可能知道我近況沒有很好，所以投好球給我打。」他指出，2壞球時就已經是差不多的球路，接下來也是同樣位置的球，「是我想要攻擊的位置就出棒。」

9局下站上打擊區時，張育成心中只是想幫助球隊贏球而已，「感謝投手投好球給我打。」能夠幫助球隊贏球，張育成只有「爽」字形容，也感謝投手群盡量壓低失分，野手們也盡量破壞對方投手，「球隊贏球就是最開心的事。」

回台表現不如預期，網路上也開始出現不少批評他的聲音，張育成正面看待外界對他的期望，「決定回來後就知道球迷會把我的成績放大，很感謝他們這麼關注我，沒有他們的關注，全世界也不知道我是誰，所以希望他們不管好的壞的都能繼續專注我。」

是否用這1轟證明給那些不看好他的球迷？張育成說：「不用證明什麼，我的工作有好有壞，對得起自己最重要，我不會在乎那些講有的沒的的球迷，畢竟這是他們的工作、他們的流量，他們能關注我們這個團隊就很開心。」