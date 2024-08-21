由中華民國都市計劃學會與國立政治大學社會科學學院不動產研究中心主辦，國立政治大學國土政策研究中心和華南金資產管理協辦的「智慧都市再生系列論壇」於本年度8月16日在政大公企中心舉行。本次論壇主題為「震災後都更危老之實踐與省思」，吸引了超過百名學界、產業界及相關從業人員參加。

華南金資產管理董事長李宗賢在致詞中提到，地震後接到許多地主詢問合作重建，顯示居住安全議題受到重視。

第一場主題講座由台北市政府都市更新處謝明同主任秘書主講，介紹了台北市推動的都更八箭政策，呼籲民眾主動參與都更，提升居住安全。他也呼籲居住安全人人有責，在震後防災意識濃厚之時，民眾可以主動出擊「自己的都更，自己做！」，一起搭上都更特快車。

「智慧都市再生論壇」由五位產官學代表展開對談。 (圖:華南金資產管理提供)

第二場由新北市政府都市更新處李擇仁副處長介紹新北市的都更三箭及580專案計畫，分享大陳社區的公辦都更案例，讓民眾了解都更的機制流程。

第三場由中華民國不動產開發公會全國聯合會于俊明秘書長主講，他指出「房價」對都更危老案件推動的影響，強調政府、建商和地主應合作提升居住安全，克服挑戰推動重建。

最後，臺北市不動產估價師公會鐘少佑理事長分享估價師在都更危老案件中的挑戰，像是民眾較無法理解要留公共設施的空間，或者是不同容積項目有不同的分配比，都更推動和地主思維整合需要取得共識。

主題講座由中華民國不動產開發公會全國聯合會于俊明秘書長分享「房價」對都更危老案件推動的影響。( 圖:華南金資產管理提供)

下半場由中華民國都市計劃學會白仁德理事長主持，四位產官學界代表討論震災後公私協力如何加速都更危老重建，並提到重建需從社區自主發起，凝聚共識後朝同一目標前進。現場問答環節中，民眾詢問了「共同負擔比」的透明標準和處理釘子戶的公權力介入問題，提出了關於綠建築和環境永續的建議。透過民眾與台上專家學者精彩的互動問答，討論在都更重建過程中會遇到的困境與建議，創造雙向溝通的舞台。

「智慧都市再生系列論壇」主題為「震災後都更危老之實踐與省思」，吸引了超過百名學界、產業界及相關從業人員參加。(圖:華南金資產管理提供)

活動現場還有「都更危老華南隊」擺攤，提供現場民眾諮詢服務，包含合作興建、全案管理等，並贈送都更危老懶人包手冊，，並贈送都更危老懶人包手冊，幫助民眾了解重建過程。本次論壇得到與會者的廣泛好評，期待公私部門協力推動都更危老重建。