瑞典於21日開始年度捕熊季，官方許可狩獵愛好者捕殺該國20％棕熊，但瑞典棕熊總數從2008年至今已經減少約40％，狩獵季引發自然保護主義者的廣泛關注和擔憂。政府允許獵人捕殺約500隻棕熊後，瑞典棕熊總數將減少至2000隻左右。

生態學家和自然保護組織強烈反對發出如此大量的許可證，他們擔心棕熊內部的生態可能因此面臨崩潰風險。瑞典食肉動物協會（Swedish Carnivore Association）主席奧雷布蘭特（Magnus Orrebrant）直言不諱地批評這一計劃，稱其「純粹為了戰利品而狩獵」。他批評瑞典的野生動物管理方式似乎更著重於消滅動物，而不是盡全力保護。

瑞典的棕熊數量曾在1920年代幾近滅絕，但經過精心管理，2008年數量恢復到約3300頭的高峰。然而，今年當局卻頒發了多達486張捕熊許可證，並允許棕熊對農場動物構成威脅時額外進行撲殺，這一政策轉變令環保人士倍感擔憂。

瑞典狩獵與野生動物管理協會（Swedish Association for Hunting and Wildlife Management）的通訊總監里德霍姆（Magnus Rydholm）表示，狩獵計畫是根據瑞典政府的野生動物政策所制定，用於維持人類與「大型掠食者」之間的平衡。

然而，不僅是環保人士，部分獵人也對棕熊數量的急劇下降表示擔憂。來自瑞典北部的獵人尼爾森（Anders Nilsson）表示，狩獵界內部也有人擔心殺死過多的熊，可能對未來的熊群生存造成不利影響。

根據目前的捕殺速度，若明年繼續進行類似規模的狩獵活動，瑞典棕熊的數量將很快接近瑞典環保署所設定的最低存續標準1400隻，這是維持棕熊種群可持續發展的最低限度。

值得一提的是，棕熊在歐洲被列為「嚴格保護的物種」（strictly protected species），環保人士指出，瑞典開出的狩獵配額已經違反歐盟規定，歐盟禁止故意狩獵或殺害嚴格保護的物種，除非在保護公共安全、農作物或自然生態的必要情況下作為最後手段。

奧雷布蘭特補充說，研究人員擔心，棕熊的命運可能會重蹈瑞典駝鹿的覆轍。自上世紀末以來，瑞典的駝鹿數量已經減少60％，對當地生態系統構成巨大威脅。環保人士認為，保持更高的棕熊數量不僅有助於生態系統的平衡，還將提升瑞典作為生態旅遊目的地的吸引力，這可能比出售狩獵許可證帶來更多的長期經濟收益。