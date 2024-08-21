好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）擁有漂亮臉蛋和精湛演技，出道以來累積多部經典作品，包含《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》、《悲慘世界》等。時常透過社群分享生活的她，21日突然曬出自己形象翻車的照片，崩壞模樣讓大批粉絲都看傻：「被駭了嗎？」

安海瑟薇21日分享一系列穿潛水服的照片，只見她身穿一套黃、粉、紫花紋的潛水衣，造型色彩非常繽紛，緊身設計也凸顯她勻稱的身材，而戴上潛水鏡的她，坐在船邊梳理長髮，準備到海下欣賞水中的世界，顯見她除了拍戲、創作外，還不忘體驗戶外活動，十分懂得享受生活。

安海瑟薇自嘲穿潛水衣像糖果、果乾。（圖／IG@annehathaway）

不過，平時注重時尚穿搭的她，事後看見穿著潛水衣的自己，也讓她忍不住吐槽：「我沒有把它穿得更好看！」自嘲沒有成功撐起這套設計奇幻的潛水服，反而還與冰淇淋、糖果、果乾有些相似，甚至親自曬出對比圖讓粉絲評評理。

由於畫面太過逗趣，照片曝光後已突破70萬粉絲按讚，並紛紛笑翻留言，「被駭了嗎」、「她肯定被駭了」、「不穿比穿更好看」、「她自己做了搞笑哏圖」、「還是很漂亮！太好笑了」、「即使如此你也是我最愛的冰淇淋」、「我以為是粉絲頁，沒想到是本人發的」、「妳已經穿得很好了」、「這是玩真心話大冒險輸了嗎」。

安海瑟薇出道至今25年，演出許多影視作品，近年也跨足幕後擔任電影製作人，相當有才華；而她2012年與男星亞當蘇曼（Adam Shulman）結婚後，育有2個兒子，但她保養得宜，依然維持勻稱身材，41歲的她完全看不出已是2個孩子的媽。