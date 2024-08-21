網紅在網路時代能快速竄紅，但一發生爭議可能就此消失。一名網友近日在Dcard感嘆「劉芒就這樣消失了」，結果遭到眾人質疑是公關公司在操作，發現5月、7月都有類似發文，喊話不要再來試水溫了。

一名網友在Dcard發文表示，YouTuber劉芒人設翻車之後，2024年就完全消失了，雖然不是他的粉絲，當初只是覺得這女生很漂亮又很有趣才追蹤，有幾部影片真的讓自己很共感，感嘆地說「也還是希望他過得好」。

貼文引發網友一面倒開砲，「是要幾篇文試水溫啦」、「要幾篇，每次一陣子就會出現，可不可以集中討論啊」、「公關公司要每兩個月試一下水溫嗎？等到哪天覺得ok，直接華麗登場」、「最近根本每個月…這個月已經看到2～3篇」、「很好奇流氓請你們定期出來發文試水溫多少錢」、「5/21和7/21很巧的也有消失文唷」。

對此原PO回文解釋「抱歉，我不知道有其他人在討論，不要那麼兇」，卻遭眾人無情洗臉，「好了啦，可以啦」、「再演就不像了」、「不知道就刪掉啊，看了就很討厭」、「別人就有發過了，你再發一次要幹嗎？不是測水溫不然是什麼？」。

2023年人設翻車，劉芒素顏現身錄道歉影片。（圖／翻攝自lioumonn IG）

YouTube劉芒曾是時尚雜誌編輯，因一支拜月老影片爆紅，吸引近70萬粉絲訂閱，然而去年5月被合作的攝影師爆料難搞、修圖吹毛求疵，人設大翻車，頻道也在2023年年底停更。