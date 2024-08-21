美國勞工統計局（BLS）21日將公布最新就業和薪資按季普查（QCEW）數據，並對截至今年3月底的過去一年非農就業數據做出初步基準修訂。投資人聚焦非農數據的修正，美股四大指數集體開高，激勵台指期夜盤跌點急速收斂，盤中跌點縮小至6點，暫報22,196點。

美國就業修訂數據發布前，交易員增加對美國聯準會9月降息的押注，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，9月降息機率已高達100％，2024年底前降息至少4個基點的機率高達7成以上。

此外，台灣時間22日凌晨美國聯準會（Fed）將公布7月貨幣政策會議紀要，同樣備受市場關注，市場渴望其對後續利率政策走向提供更多線索。

期交所內商品普遍小漲小跌，小臺指期下跌25點、微臺指下跌17點、電子期下跌0.05點、小電子期小漲0.3點、半導體30期貨小跌1點；台積電期貨夜盤則小漲1元，報961元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也漲跌分歧，美國道瓊期貨下跌24點，美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨則分別上漲5.25點、14點、43.5點，英國富時100期貨則小跌6點，暫報8,301點。

商品期貨則是全數走弱，黃金US期、台幣黃金期、布蘭特原油期貨分別下跌5.3點、7.5點、9點。

永豐期貨指出，短線建議留意BLS 將公布截止至3月的一年非農就業數據修訂，Goldman預估非農就業數據下修幅度將為60萬至100萬人，可能影響聯準會主席鮑爾23日再傑克森洞央行年會談話基調。