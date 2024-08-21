聽起來好變態！有妹子日前發現男友將她的LINE暱稱改成「玩物」2字，讓她非常震驚又傻眼，她原本以為男友只是在說笑，沒想到會這樣做，讓她不知該如何反應與面對；對此，網友也表示「跟他說妳的感受，說覺得照樣不被尊重、不舒服」、「他是不是H漫看太多，不然平常誰用這個詞啊」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到某天發現男友把她的LINE名稱改成「玩物」，她看完相當震驚又傻眼，也不知道該怎麼反應，她表示，雖然偶爾聽到男友嘴上說「我是他的玩物」，當時也以為只是男友在開玩笑，「頂多駡他不要亂講話、誰理你之類的」，但現在她卻不知該要如何去反應、面對這樣的狀況。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我也很傻眼，看到這個稱號妳居然不是找他吵架而是上來問要如何反應？」、「看起來妳的確是他的玩物」、「塊陶啊！聽起來好變態」、「把對方通訊名稱改成狗奴，平常改稱乖狗狗」、「直接說妳不喜歡這個稱呼就好了」、「跟他說妳的感受，說覺得照樣不被尊重、不舒服」、「他是不是H漫看太多，不然平常誰用這個詞啊」。

對此，女網友感謝其他網友們的「義憤填膺」，而她也拿了男友手機把暱稱改為「女王陛下」，而男友也很真誠的向她表示「是開玩笑的」。