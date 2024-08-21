坤達近日參演Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》，曬出與平時反差極大的「油頭男」影片，為新劇宣傳，沒想到貼文竟意外釣出老婆柯佳嬿一句話，笑翻大批粉絲。

坤達更新IG貼文，曬出新劇預告短片，畫面中驚見他顛覆形象，戴著黑框眼鏡，身穿休閒外套，留著一頭中長髮，頭髮散落鬢角，看上去帶著一絲油膩頹廢感，其中還有他瞪大眼睛，露出困惑神情，與平時俐落帥氣的形象判若兩人。

坤達變身「油頭男」，柯佳嬿笑虧：「有用過我代言的洗髮精嗎」。（圖／翻攝自坤達 IG）

變身「油頭男」的模樣曝光後，引發許多粉絲搶看，玩笑留言：「這種崩壞系列挑戰實在是太過癮了，喜歡坤達對演戲上的突破，老婆代言的洗髮精要好好用一下」、「告訴我這是玩很大的懲罰」、「感覺應該先洗個頭」、「真是油膩」，更有人敲碗：「開啟全台男藝人駕馭這種造型大挑戰。」就連老婆柯佳嬿都留言笑虧：「有用過我代言的洗髮精嗎？」夫妻倆隔空甜蜜互動，也讓網友直呼被閃瞎。

坤達2017年與柯佳嬿結婚，不過夫妻倆的工作相當忙碌，日前坤達為了Energy演唱會練舞、加上拍戲等原因，導致兩人相處時間大幅減少，但柯佳嬿不僅不介意，還笑說：「有嫁給偶像的感覺！」顯現兩人感情依舊甜蜜。先前Energy舉辦簽唱會，一路從下午4點簽到凌晨3點才結束，柯佳嬿還忍不住留言詢問「簽完了嗎？」夫妻倆的互動溫馨又可愛。