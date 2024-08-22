女星梁以辰拍廣告出道，擁有甜美外型，在節目《娛樂百分百》狼人殺單元表現出色，被稱為「狼人殺女神」。近日她發文透露自己逛街時，在某家店裡遇到一對情侶，發現有蟑螂，她便出面幫忙抓，事後自己想起來都忍不住自誇：「有點帥耶！」

梁以辰在IG限時動態發文，透露自己有次在服飾店裡，遇到一對情侶正好看見某件褲子上面有蟑螂，店員一聽便拿起掃把想要幫忙抓，但他卻說：「但是我...我也有點怕。」此時，剛好準備要結帳的梁以辰見狀就主動詢問：「要幫忙嗎？我不怕」。

女星梁以辰喜歡運動和戶外生活。（圖／翻攝自yi_chan_liang IG）

瞬間在場的其他三人立即用崇拜的眼神看她，店員還建議：「那...妳把它抖下來，我再用掃把。」沒想到，梁以辰帥氣地表示不用，只要給她三張衛生紙就可以了，最後她迅速的「翻、看準、捏、包」就解決這場蟲蟲危機，帥氣直呼：「好了，我噴個酒精！」讓現場那對情侶都驚訝表示：「好猛喔！」如今再回想這段趣事，讓梁以辰害羞地說：「我好像有點帥耶！」

事實上，梁以辰的個性一直很率性，喜歡運動和戶外活動，常可以看到她分享打拳、潛水或是溪邊玩水的生活。日前她還曬出自己玩累泡在溪水裡的畫面，懂得體驗生活的她感性表示：「什麼也不想，發呆、呼吸，嘴角始終上揚著，心裡那個永遠不會長大的小女孩，我會一直帶著妳體驗所有熱愛的美好」。