周三（21日）美股早盤主要指數小幅走高。美國聯準會（Fed）將在美東時間周三下午2點（台北時間22日凌晨2點）公布7月會議記錄。市場靜待記錄公布，以進一步了解降息可能走向。

截至台北時間21日晚間10點30分，道瓊工業指數上漲25.51點（或0.06%），暫報40860.48點；那斯達克指數上漲69.45點（或0.39%），暫報17886.39點；標普500指數上漲16.32點（或0.29%），暫報5613.44點；費城半導體指數上漲36.11點（或0.69%），暫報5232.41點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果漲0.32%，谷歌母公司Alphabet跌0.48%，微軟跌0.10%，亞馬遜漲1.28%，臉書母公司Met漲1.95%。半導體類股普遍走強，輝達漲0.65%，超微漲0.40%，台積電ADR逆勢小跌0.30%，聯電ADR漲1.31%。

據美國勞工統計局發布的「2024年機構調查數據初步基準修正」報告，在截至今年3月的一年內，非農就業總人數較原先公布少了81.8萬人，下修幅度0.5%。分析師原先預估，全年非農就業職位可能下調60萬至100萬個。數據大幅向下修訂，反映美國就業市場降溫的時間比原先想像的還要長，甚至可能持續更久。

高盛研究部門首席美國經濟學家David Mericle表示，考慮到7月FOMC會議後公布的數據，預計Fed主席鮑爾將在周五的全球央行年會談話中對通膨前景表達更多的信心，同時更加強調就業市場的下行風險。