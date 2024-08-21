彰化地檢署偵辦彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉兩鄉鄉長及代表會主席涉及綠能受賄弊案，發動大規模搜索，查扣 727 萬餘元現金。（檢方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化地檢署偵辦彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉兩鄉鄉長及代表會主席涉及綠能受賄弊案，發動大規模搜索，查扣 727 萬餘元現金及1座保險箱。（檢方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化地檢署執偵辦彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉兩鄉鄉長及代表會主席涉及綠能弊案，昨天發動大規模搜索，查扣 727萬餘元現金及1座大型保險箱，並通知45人到案說明後，今天向彰化地院聲請羈押禁見二崙鄉長等7人，其中二崙鄉長鍾東榮、二崙鄉代表會主席楊世彬及江男遭法官裁定羈押禁見，另4人羈押庭漏夜審理中；竹塘鄉長蔡碩任則在稍早被檢方諭知120萬元交保候傳。

檢方向彰化地院聲請羈押禁見雲林縣二崙鄉長鍾東榮、雲林縣二崙鄉代表會主席楊世彬、彰化縣竹塘鄉代表會主席林淑女、劉男、蔡男、江男、李女等7人，其中楊世彬、江男及鍾東榮等3人，被法官以涉及違反《貪汙治罪條例》，被告3人依卷內證據均犯嫌重大，且均有勾串共犯或證人之虞，依《刑事訴訟法》第101條第1項第2款、第3款裁定羈押禁見，竹塘鄉代表會主席林淑水等4名被的羈押庭仍在審理中。

彰檢肅貪專組檢察官陳鼎文偵辦彰化縣竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女，以及雲林縣二崙鄉長鍾東榮與代表會主席楊世彬等涉及綠能貪瀆案件，昨天上午指揮調查局中部地 區機動工作站、航業調查處及廉政署中部地區調查組，動員214人同步搜索兩地鄉公所、代表會等48個處所。

專案小組查扣現金新臺幣727萬餘元及1座大型保險箱，並通知涉案被告及證人共45人到案說明。經彰檢15名檢察官訊問其中41人，認被告二崙鄉長鍾東榮等人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，於今天下午除向彰化地院聲請羈押禁見鍾東榮、楊世彬、林淑女等7人，也諭知竹塘鄉長蔡碩任120萬交保，其餘人等具保10萬元至120萬元不等之金額。

彰檢此次搜索範圍大，還查扣鉅額現金及大型保險箱，但對於現金及保險箱的來源均三緘其口，強調涉及偵辦中的案情，無法透露；此外，也未說明上述被告涉及的綠能弊案型態。

竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，據傳上述工程遭檢舉涉及投標弊案，檢方此次大動作就是為偵辦該案，對此彰檢未證實，僅強調全案仍在偵查中。