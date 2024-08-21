國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

繼前行政院發言人陳宗彥涉貪在16日被起訴、前交通部長李孟諺婚外情19日曝光請辭後，立委林宜瑾21日疑因助理費遭檢方約談並搜索國會辦公室、台南永康服務處，成為第3位「台南幫」人馬中箭。國民黨立委賴士葆直指「為什麼賴清德總統的台南幫子弟兵頻頻出事？」質疑原因是「自家人內鬥爆料」。

賴士葆在臉書發文指出，繼陳宗彥早年在台南接受廠商性招待被起訴之後，過去被賴清德重用的李孟諺從台南水利局長、到台南市代理市長、一路提拔高升到中央擔任交通部長的要職，被爆出與陸配長達10年的婚外情，消息曝光立即請辭下台。真的讓賴清德太難堪了，因為賴清德滿腦子抗中保台，子弟兵竟然與被民進黨形容是第五縱隊的陸配婚外情10年之久，又有前立委趙天麟與大陸女子婚外情的「親中」先例，難怪網友質疑民進黨抗中保台只是嘴巴說說而已。

賴士葆說，今天立委林宜瑾辦公室被搜索，她是賴清德的台南幫子弟兵第三位中箭，因為縣市長未來即將進行初選，派系與候選人早就磨刀霍霍。輿論紛傳這是民進黨派系內鬥，刀刀見骨。傳出林宜瑾因為助理費的事情被搜索，外界都肯定是自家人爆的料。

賴士葆指出，讓人納悶的是去年國民黨議員林燕祝在議會殿堂公開指控，林宜瑾的辦公室特助朱明宏成立三家科技公司，5年期間介入9237件標案，這是很駭人的數字，她籲請檢調啟動調查，因為明顯違反《公職人員利益迴避法》。今日林燕祝受訪表示她把相關資料送給台南調查站和台南市政風處，政風處卻回應以公司招標，並非以個人名義，所以沒有疑慮。朱姓特助就是公司的負責人，不知道賴清德是否認同台南政風處的見解？或是認為這樣有呵護包庇之嫌？