搜救人員持續搜尋，21日尋獲4具遺體。

(04:00更新 潛水員在西西里島遊艇殘骸中發現五具屍體。根據BBC，截至週三，失聯六人已發現五具屍體，其中四具屍體已被打撈上岸。義大利當局尚未確認他們的身份。)

「英國比爾蓋茲」科技大亨林奇（Mike Lynch）搭乘的家族豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian），19日清晨在義大利西西里島外海翻覆沉沒，船上22人，林奇等6人下落不明。消息人士周三（21日）透露，潛水人員在遊艇殘骸又找到2具遺體，其中之一是身材魁梧男性。英國《每日電訊報》報導，這2具遺體分別是林奇與18歲女兒，稍後又發現另外2具遺體。目前還有2人待尋。

綜合路透社、英國《每日電訊報》、《每日郵報》21日報導，19日清晨5時許，在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口定錨的豪華遊艇貝氏號遭遇水龍捲襲擊，60秒左右就翻覆沉沒，船體躺在50公尺深的海床。由於船上物品眾多，加上船難發生後內部空間與通道塞滿家具、殘破物品、厚重的汙泥，潛水人員每次下水只能停留8到10分鐘，搜尋不易。

🚨🇮🇹#Breaking NEW VIDEO of the tornado water spout that took out the super yacht that was docked in Sicily Italy🌪️



There has been some controversy over how and why this happened. They are still looking for the 6 missing passengers here’s the list.



1. The owner Mike Lynch.

2.… pic.twitter.com/KWjgA4aPxS — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 21, 2024

貝氏號價值3000萬英鎊，所有人是林奇的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares），船身長56公尺，由義大利造船廠Perini Navi於2008年建造，最後一次改裝是2020年。19日事發之際船上一共22人，包括船員10人、乘客12人，船難發生後有15人獲救，幾小時後，加拿大籍安地卡（Antigua）人士托馬斯（Recaldo Thomas）的遺體在沉船位置附近發現，他是船上的廚師。

失蹤6人分別為59歲的林奇、林奇18歲的女兒漢娜（Hannah Lynch）、摩根史坦利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）、布魯默的妻子茱蒂（Judy Bloomer）、英國高偉紳（Clifford Chance）律師事務所律師莫維洛（Chris Morvillo）與珠寶設計師妻子奈妲（Neda Morvillo）。

Sicily yacht sinking LIVE: Four bodies found in wreck by divers searching for Mike Lynch and others

https://t.co/luvMy1oPlZ — Standard News (@standardnews) August 21, 2024

義大利消防隊員組成的團隊周三加入救援，擁有能讓潛水人員在水下停留更久的裝備，現場還有1個遙控機器人可潛入水下作業，最深可潛至水下300公尺停留6到7小時，還能拍攝影片與圖像協助檢方調查。據悉搜救人員周三已在船身一面3公分厚的舷窗穿洞進入船艙，並抵達林奇夫婦住宿的「主臥艙」。

林奇一行人搭乘的豪華遊艇翻覆後，義大利當局加派人手持續搜救。

消息人士說，當地時間周三下午接近3時，至少有1具裝在屍袋內的遺體打撈上岸、送入在波尼切洛港口待命的救護車。西西里島民防機構負責人科奇納（Salvo Cocina）證實，周三在沉船內尋獲2具遺體，已由潛水夫帶回岸上。這代表還有4人失蹤。當地媒體報導，2具遺體的性別與姓名尚未公布，遺體卡在船體內2個床墊底下，據稱其中1具是「身材魁梧的男性」。稍晚《每日電訊報》稱，這2名死者已證實為林奇與18歲女兒漢娜，遺體在一間船艙內2個床墊之間尋獲。稍晚搜救人員又找到2具遺體。至此仍有2人失蹤。

紐西蘭籍船長卡菲爾德（James Cutfield）獲救後，接受義大利檢方訊問2個多小時。卡菲爾德的家人表示，他是極為優秀的海員，在地中海地區受人尊敬，獲救後住院休養，傷勢不嚴重。消息人士說，目前沒有任何人受到調查。

英國訓練搜救人員的非營利組織「海事搜救委員會」（Maritime Search and Rescue Counci）主席杉克（Matthew Schanck）說，貝氏號是天候因素「高度影響」的受害者，倘若調查結果證實的確是因水龍捲而翻覆沉沒，他認為就屬於極為罕見、難以預料且後果嚴重的「黑天鵝」類型海難。