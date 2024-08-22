中信兄弟21日作客台南火力全開，打線猛敲17支安打，以11比4輕取統一獅，拿下5連勝，繼續穩坐下半季龍頭位置，另外在全年勝率部分也僅落後獅隊0.5場勝差。而獅隊最後在9局上2出局後換上野手林佳緯登板，「黃衫軍」也派出投手謝榮豪上場代打，形成另類的「投打對決」。

兄弟在2局上成功突破獅隊先發投手胡智爲，宋晟睿安打助隊先馳得點。4局上一、三壘有人時，高宇杰二壘安打再下一城，宋晟睿再繼續補刀，將分差擴大至4比0。

儘管獅隊在6局下追回2分，但「黃衫軍」持續有分數進帳，7局起連續3個半局都有得分紀錄，獅隊9局上2比8落後時推出日籍投手高塩將樹，但他一登板就被江坤宇、王威晨、張志豪連續安打再掉2分，三振掉高宇杰後又被宋晟睿敲安丟掉單局第3分。

高塩將樹三振掉岳政華後，獅隊決定換投，把中外野手林佳緯拉回投手丘，這也是他中職生涯第2度登板，結果此時兄弟總教練平野惠一也「出招」，換上投手謝榮豪代打，結果在2好1壞時站著不動遭到三振，林佳緯投出生涯首K，謝榮豪職棒初次打擊則是吞下三振。