李敏鎬在第二季中刻意闖入並徹底攪亂金敏荷的生活。（Apple TV＋提供）

Apple TV＋原創史詩影集《柏青哥》（Pachinko）改編自《紐約時報》暢銷小說，第二季將於本週上線，集結男神李敏鎬、金敏荷、尹汝貞、 鄭恩彩等卡司全數回歸，更邀請韓國實力派演員金成圭加盟演出，將延續這個愛與生存的故事，橫跨4個世代，並加入更多情感與歷史深度。

第二季的故事將平行展開，帶領觀眾來到1945年的大阪和1989年的東京。善慈在二戰期間為了保護家人的性命被迫做出危險的決定。而在1989年的東京，因歧視問題被逼到極限的所羅門則在探索一個新的起點。在第一季的結局後，7年的時間過去了，現在他們將面臨更大的挑戰與抉擇，在二次世界大戰與社會變遷的背景之下，各個角色的內心世界也將變得更加複雜。

在第一季中，李敏鎬所詮釋的「漢水」與女主角「善慈」（金敏荷飾）之間的關係，究竟是「史詩般的愛情」還是「悲劇般的遭遇」，引起觀眾熱烈討論。李敏鎬在訪問中透露，第二季的漢水「情感層面超越了控制，層次更加豐富」，漢水對於善慈的愛還是偏向於控制型的，將呈現更多「控制和壓抑的愛與情感。」並補充：「在我看來，他愛的方式是在對方人生中的重要時刻，突然闖入並徹底攪亂對方的生活，我覺得這就是他愛一個人的方式。」

監製Theresa Kang分享：「這一季講述的是愛情的得與失、關於戰爭與生存的奮鬥，以及每個人所做出的選擇，定義自己的未來。觀眾將會看到白家人從戰前到戰後的生活，隨著日本的演變而成長。」擔任第二季第2至第4集的台灣導演陳駿霖（Arvin Chen）補充：「第二季的規模更加龐大，整個故事非常自然地觸及了一些重要的歷史事件，為情感和故事增添了另一層深度。」

《柏青哥》第一季全8集可至Apple TV＋收看，第二季本週五（23日）首播。