臺東秋季最受歡迎的水域活動，2024藍海生活節即將於9月13日至10月13日於活水湖盛大登場，活動邁入第三年首次擴大辦理長達31天，以臺東特色「台東藍」與「慢生活」打造而成，除了有水域遊憩體驗及海洋慢市集外，於去年首次推出而廣受民眾好評的水舞秀也將於今年全面升級，提高水舞展演的精彩程度，不僅天天有水舞展演、週週有水域遊憩體驗，更以臺東首見【湖面音樂展演】搭配【水幕投影】呈現，為藍海生活節帶來全新氣象，將活水湖打造成臺東水域新亮點。

2024藍海生活節整題活動再升級，利用活水湖幾近無光害的絕佳場域，保有廣受好評的【水舞展演】，並引進臺東首見【湖面音樂展演】與【水幕投影】，整體展演範圍長達100米，以數多種水型花色組合結合音樂節奏和雷射動畫的呈現，穿插動畫投影方式呈現趣味的互動，使水舞、光效、雷射等匯集，讓民眾感受光電水科技的極致感官！水舞展演將於9月13日晚間19時正式開幕，9/13至10/13長達31天，每晚7點至9點半，每半小時演出1次，每日共6場水舞演展，搭配音樂和水舞的展演將讓活水湖帶來氣勢磅薄水舞感受。除了水舞展演，今年臺東首見的【湖面音樂展演】也將於活動期間每週六、日晚間7點至8點半，有2場次的舞台演出，將邀請知名歌手及藝人前來演出，相信水上舞台搭配水幕投影將為2024藍海生活節擦出全新的火花，展演的卡司陣容也將於【藍海生活節】臉書粉絲專頁公布。

今年的藍海生活節也將保留【水域遊憩體驗】與【海洋．慢市集】來呈現台東的悠閒生活形態，其中包含滑水、帆船、獨木舟、以及支架大洋舟與台東專屬特色的蘭嶼拼板舟教學體驗，同時也為身心障礙者量身規劃【親水無障礙體驗】享受玩水沒有距離的樂趣，好看、好吃、好玩一次滿足，9/13-10/13歡迎您一起前來活水湖，放下心靈包袱，重新感受不一樣的臺東在地日常生活，相關水域遊憩體驗報名也將正式上線報名，名額有限，詳情請查詢FB【藍海生活節】粉絲專頁。(臺東縣政府廣告)