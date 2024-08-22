為減輕台中市家長育兒負擔，落實盧秀燕市長念茲在茲的「公幼倍增計畫」，台中市政府教育局擴增幼兒園2歲幼幼班供應量，協助幼托銜接。112學年度推「公幼再加量」計畫，公私立幼兒園協力增設2歲幼幼班，目標到115學年度至少增設200班，112及113學年度已增設175班，目標達成率約八成八，總計2,698名幼生受惠。此項政策的推動，有如家長的神救援，讓家長可以安心工作，小朋友快樂成長學習。

加強增設2歲幼幼班 解決無處送托痛苦期

教育局長蔣偉民指出，107 學年度以前，公共化幼兒園2歲幼幼班僅6班，市長盧秀燕為減輕家長育兒負擔，上任後加強增設2歲幼幼班，108至111學年度已增設79班；112學年度教育局再推「公幼再加量」計畫， 公立及私立幼兒園一起增設2 歲幼幼班，112學年度增設了109班，目前113學年度再增設66班，目標達成率約八成八， 受惠的幼生112學年度有1,714 名幼生，113學年度有984名幼生，總計2,698名幼生受惠。

蔣局長指出，幼兒年滿2歲後，即可依幼兒教育及照顧法進入幼兒園，或於托嬰中心繼續收托至3歲。為減少2至3歲幼兒離開托嬰中心後無處送托情形， 市府推出「公幼再加量」，擴增台中市幼兒園2歲專班供應量，協助幼托銜接。另一方面，大多數幼幼班的孩子是第一次進入校園進行團體生活，園所透過多元活動與課程安排，陪伴及鼓勵幼兒及早適應學校環境與作息，讓孩子在快樂氛圍中學習，建立全面性的發展。

台中市政府教育局利用各校校園空餘空間新建幼兒園園舍，並委託非營利性質法人團體經營。圖為北屯區仁美非營利幼兒園，由弘光科技大學承辦。(圖/台中市政府提供)

增設班數進度超前 教育預算占比No.1

增設2歲幼幼班是透過盤點公有建物、學校餘裕空間與土地及配合老舊校舍重建等，將設幼幼班所需設施設備納入公立及非營利幼兒園增班設園整體規劃，並持續鼓勵私立幼兒園招收2歲幼兒，透過公私協力方式增設幼幼班，112年至115學年度台中市可增設至少達200 班，平均一年增設50班，112及113學年度實際增設進度超前， 最快114學年度就可達成增設200班的目標。

蔣局長說明，2歲幼幼班的設立，在場地要求上比一般幼生更嚴格，教育局以三種方式設班：首先透過開園設班，於新設立幼兒園時將幼幼班納入規劃；其次，原園增班，針對有餘裕空間的幼兒園開辦幼幼班；第三，原園轉型，將原幼兒園3至5歲班轉型為幼幼班。私立幼兒園部分，則鼓勵透過新設、增班或調整年齡層等方式增加幼幼班。

台中市大雅國小附設幼兒園內部空間，提供良好的托育環境。(圖/台中市政府提供)

教育是需要長期投入，盧市長認為教育是偉大而看不見的工程，台中市的教育預算占比為六都第一，希望透過教育投資，能讓教育成果更加豐碩。蔣局長也強調，將持續鼓勵私立幼兒園增加幼幼班，並盤點公有餘裕空間增設公共化幼兒園，以支持家庭育兒，減輕家長負擔，讓支持更到位。 (台中市政府廣告)