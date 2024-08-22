銀行祭出史上最嚴「限貸令」，許多購屋民眾哀嘆貸款困難，引發社會廣泛討論，更有網友憂心已「上車一半」的申貸人是否面臨違約危機。房市評論家顏博志表示，央行政策若急踩煞車，將導致貸款難度提升，他身邊有友人資金壓力過大，打算斷頭認賠。

新青安是買房神隊友？！魔鬼細節必知！【中時財知道】EP21 謝明智 ‪@Wantrichchinatimes‬

近期，銀行因房貸接近滿額，被迫實施限貸令。有民眾申請房貸長達2個月仍無下文，詢問銀行後僅得到「資金不足」或「需排隊撥款」等回應。若房子過戶日貸款仍未撥款，除了繳納滯納金外，還可能面臨解約風險，購屋計畫也將胎死腹中。

有網友在PTT的售屋板以「政府應該不會讓上車（購屋）到一半的人違約吧」為題發文，指出政府態度很明確，「已經上車的，沒辦法對你怎麼樣；還沒上車的，要留意信貸緊縮的可能性，若有意挑戰政策恐怕幫不了你」。

購屋過程中「上車到一半」的民眾如何處理，原PO說，政府尚未明確表態。例如，預售屋預計於今年9月後交屋，尚未辦理對保手續者，以及於7月底至8月初購買中古屋且正在辦理流程者，尤其是首購族青年，即使擁有穩定的收入且無信用瑕疵，但無法一次付清全額房款者，目前正面臨貸款卡關的問題。

原PO表示，無論處於送件審核、過件待對保、已對保待撥款、整批分戶房貸、個體戶、新青安、第二三四戶、換屋等，總之就是還卡在銀行，「政府的政策到底要救誰？是都救還是都不救？應該不會推一個政策，讓上車到一半的人都違約吧？」

網友們針對此議題熱烈討論，紛紛表示「水位就滿了 買之前就該自負的風險」、「政府就不想讓這些沒現金能力 只想靠銀行開槓桿的人上車，很難懂？」、「六月就有風聲 七八月還敢買當然乖乖賠錢」、「讓有能力的接手吧 沒錢的趕快斷頭吧」、「央行是要維持金融穩定降低風險 炒房客自己玩太大不要怨」、「違約不會吧，當然是退給建商賣給能現金買的人啊」、「洗一下少年房神，這樣籌碼才會乾淨」。

東森財經新聞報導，房市評論家顏博志購買的預售屋將於 9 月後交屋，建商提供的三家合作銀行中，有兩家直接拒絕貸款，僅有一家願意承接，正在統一對保中。他透露，有友人因買房資金壓力龐大，打算斷頭認賠。