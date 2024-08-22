台灣最大的群眾集資顧問公司「貝殼放大」創辦人林大涵，從大學兩次被退學到被公司解僱，最終搖身一變，成為登上《富比士》的成功年輕創業家。林大涵創立的貝殼放大，自成立以來已成功協助超過840件群眾集資專案，累積集資金額超過53億元，吸引來自全球46個國家，241萬人次參與，成為台灣規模最大、最具影響力的群眾集資平台之一。

大學退學2次魯蛇登《富比世》創業家 群眾集資先驅林大涵專訪 【中時財知道】EP26謝明智

林大涵接受《中時財知道》專訪，談到他從小就不喜歡上學，與學校體制格格不入，導致他就讀政大和台大時，被二度退學。但就讀台大期間，他因為積極參與學校活動，並在台大藝術季中展現了出色的贊助拉攏能力，讓他意外引起了無名小站及群眾募資平台flyingV創辦人林弘全的注意，讓他受邀進入flyingV創辦團隊，開始了他的創業之路。即使這段經歷未能持續到最後，林大涵依然感謝它為他後來創立貝殼放大奠定了堅實的基礎。

林大涵分享兩件最讓他印象深刻的群眾集資專案。（圖／林大涵提供）

在訪談中，林大涵分享了兩個讓他印象深刻的群眾集資故事。第一個是「ARRC前瞻火箭計畫」。他笑著說：「這案子讓我覺得群眾集資真的是太浪漫了！一群阿北帶著年輕學生，一起為台灣造火箭，雖然不斷失敗，但就是這樣的故事，才最動人。」這個專案雖然集資金額不是最高，但其背後的堅持和夢想深深打動了他。第二個故事則是「寶島義工團」，這是一個公益性質的專案，但募款過程中曾遇到質疑。有位義工甚至留言說：「請大家不要透過這個連結捐款，因為會被抽成。」這讓林大涵反思，最終提出了讓贊助者自主決定是否給予平台小費的創新試行方案，讓募得的款項得以最大限度運用在公益專案裡。

林大涵接手《科學人》雜誌經營，讓《科學人》轉虧為盈。（圖／林大涵提供）

除了在群眾集資領域的成就外，林大涵還在2023年與大江生醫董事長林詠翔共同成立台灣科學人股份有限公司，接手經營面臨停刊危機的《科學人》雜誌。透過群眾集資和會員經營模式，他們不僅讓《科學人》雜誌起死回生，還拓展了長期訂閱讀者。在林大涵的帶領下，《科學人》雜誌不僅重新走入讀者的視野，還在各大書店的銷售排行榜上名列前茅，手機版APP更一度成為App Store書籍類下載量第一名。