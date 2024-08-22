酪梨在夏天不耐放，容易腐爛，廚師指出，針對已經切開的酪梨，民眾可在切口的果肉上塗抹一層橄欖油或酪梨油，如此能延長保鮮7天。

英國《快報》（Express）報導，美國廚師暨食譜網站「The Natural Nurturer」創辦人芭特勒（Taesha Butler）表示，針對已經切開的酪梨，民眾可以在切口已經露出的果肉上塗抹一些橄欖油或酪梨油，如此能在果肉及空氣間建立屏障，避免果肉暴露於空氣中，進而降低果肉變成褐色的速度。

在果肉上抹油的原理是？

主要原理在於橄欖油能在果肉表面形成一層膜，阻隔果肉和氧氣接觸；橄欖油也能鎖住酪梨的水分，讓酪梨較不會因為和氧氣作用而褐變。

抹上橄欖油後，最好再用保鮮膜包覆酪梨，將整顆酪梨放置於密封容器中，再連同容器一起放進冰箱裡，這種方式可以延長酪梨的保存時間，約比平常多出一周的時間。

讓切開的酪梨維持新鮮的關鍵，在於減少接觸空氣的量，如此能維持顏色鮮綠及美味。

如何保存整顆酪梨？

如果是剛買回來的整顆酪梨，可以先放置在室溫的流理台上，直到酪梨完全熟成，熟成後再放入冰箱保存。

冷藏能延長酪梨的保鮮期，但前提是要先完全熟成，冷空氣會完全阻止熟成過程，可能導致酪梨吃起來苦苦的。