台灣的習俗在七月份中元節都會普渡拜拜，用來祭拜好兄弟們，除了拜拜還有搶孤、放水燈等的習俗活動！而大陸地區也有這個這個習俗文化，而最近在網路上流傳一段影片，一間公司行號在門口普渡拜拜，桌上擺滿三牲四果！突然有輛雙載機車靠近，後座的人跳下車上前就搶，搶完就跑，旁邊的保全看到要追已經來不及，最後才知道搶的居然是拜拜的全雞，讓現場所有人都傻眼了！

根據網路上的影片來看，當時拜拜地點在酒店門口，一名穿著白色連身裙的女子，就站在桌子旁邊，當時一輛雙載機車，車上兩名男子，突然靠近祭拜的桌子，後座男子跳下車就往門口衝，只有白裙女子反應過來，正想把雞端起來，男子就雙手一伸，把這隻祭拜的雞搶走了，旁邊的保全想追已經來不及，而長裙女子也傻眼了，最後把空盤再度放回桌上，這整個過程都被監視器拍下！

而網友們看到這監視器的畫面，引起網友熱議，心想反正都是祭拜好兄弟，這兩位應該也是餓了，才會出此下策吧！紛紛在影片底下留言表示：「吃瓜群眾路過啊」、「大吉大利！今晚吃雞」、「這倆精神小夥估計餓的不行了」、「這報警的話要怎麼算？」、「一瞬間！雞沒了」、「晚上吃雞吧！」、「這對好兄弟只吃雞，不口渴嗎？」、「光天化日，大膽搶雞」、「警察叔叔！我的雞被搶了」。