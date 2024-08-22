民眾黨前幕僚、新竹縣黨部前執行長林冠年19日晚間在臉書發文爆料，指民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7月去看一戶要價破億元的房子。柯文哲20日也坦言陳佩琪確實有想過買房子，「不過現在台北市房子，天啊只能看看而已」。對此，前立委郭正亮21日就表示，「這就看出陳佩琪的焦慮，而且政治上沒經驗，對法律又不熟，他沒有處理過大危機，這算是大危機」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「陳佩琪那個看房子如果有金主作陪，那就是已經被人家看到了，那個金主搞不好就是人家蓋的房子，就好像張綱維，不然怎麼會跟李孟諺見面，搞不好是他的女朋友介紹的，不然李孟諺沒有理由會跟他見面」，郭正亮坦言，「這其實也沒什麼，柯文哲原本的住房可能市價就有9000萬，夫妻兩人都是台大醫生，所得絕對買得起，現在1.2億的價格離他原本的房子的價格也差不遠，所以並沒有那麼誇張」。

郭正亮指出，「比較誇張的是，陳佩琪那麼愛說話，感覺這就是護子，非常保護她的兒子，可能就是怕他兒子被問」，郭正亮最後也坦言，「這就看出陳佩琪的焦慮，而且政治上沒經驗，對法律又不熟，他沒有處理過大危機，這算是大危機」。