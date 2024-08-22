交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆出與一名來自中國大陸的張姓女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。對此，前立委郭正亮21日就表示，「賴清德一定很鬱卒，李孟諺弄這齣，才當92天賴清德就把他幹掉了，我有一個朋友講說，可能賴清德在氣李孟諺怎麼沒告訴他」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「交通部是總統的小金庫，錢都在這裡，賴清德一定很鬱卒，李孟諺弄這齣，才當92天賴清德就把他幹掉了」，郭正亮也分享，「我有一個朋友講說，可能賴清德在氣李孟諺怎麼沒告訴他，等於是李孟諺對賴清德說謊，就等於說高升你當交通部長的時候，你怎麼不跟我講？」

郭正亮指出，「事實上李孟諺有警覺，所以他從當交通部長開始，就開始疏遠這個小三，他待交通部也只有92天，在台北最好不要去那個小三那邊，又有人爆料他見過張綱維，又更不敢去了」，郭正亮最後也認為，「就是有人要給你李孟諺死，所以已經準備好了，國民黨和民眾黨都沒這能力，鄭文燦和羅致政的影片都傳多久了，現在才丟出來，李孟諺這個人家早就準備好了，據我了解，綠營台南地方是知道的，因為他早期是不避諱的，都帶著小三去吃飯，大家都知道」。