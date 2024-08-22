「一代俠女」74歲徐楓早年憑藉武俠電影《刺客》榮獲第13屆金馬獎最佳女主角，嫁給香港富商湯君年後，更創立電影公司，製作過無數經典的武俠電影，還接手了丈夫的事業，成為商場百億女強人。為此，資深媒體人許聖梅則分享徐楓背後的故事。

許聖梅在節目《命運好好玩》提到，其實徐楓小時候家境不是太好，因父母離異的關係，逼得她必須去做女工，但家裡實在沒有錢可以供她上學，年紀輕輕便踏進電影公司，而她的首部處女作就是在導演胡金銓的作品《龍門客棧》中飾演于謙之女。

徐楓（右）與丈夫湯君年，從原本的債主關係變成夫妻。（圖／中時資料照）

談到徐楓的第一任丈夫徐志強，原以為是嫁入豪門，殊不知卻淪落到生意失敗，逼得她必須復出拍片幫忙還債。結果有次徐楓就被債務壓到喘不過氣，便親自跑去找債主談判，就遇到了現任丈夫湯君年，見到她如此霸氣的行為，竟讓湯君年一見鍾情。

許聖梅笑說，因為湯君年從沒看過像徐楓這樣的女生，因此等到徐楓一離婚便馬上求婚，據說在結婚當天，還準備了大概3萬朵玫瑰花。由於太愛徐楓了，湯君年一娶進門後不是送珠寶，而是放手讓徐楓做自己喜歡做的事，便促成了湯臣電影公司。

徐楓在2017年榮獲第54屆金馬獎終身成就獎。（圖／中時資料照）

而徐楓也十分厲害，不僅把大陸多部小說拍成電影，還把台灣國產電影推向國際舞台。但好景不常，湯君年自2004年心臟病逝世後，徐楓被迫推上皇位，接管了丈夫生前留下的事業版圖，雖然獲得上百億的資產，但因為失去一生摯愛，徐楓有好長一段時間一蹶不振。

許聖梅心疼地說，為此徐楓還一度得到憂鬱症，沒了老公彷彿世界都沒了。如今，現在的徐楓不僅把事業越做越好，獨自扶養長大的2位孩子湯子嘉、湯珈鋮，也都展現了絕佳的經商能力，讓許聖梅不禁直呼：「回首再去看她（徐楓）的人生，我也覺得不枉此生了。」