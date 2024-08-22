民眾黨主席、台北市前市長柯文哲的妻子陳佩琪日前自曝，為了成立「小草咖啡廳」，但礙於尚未退休，因此先用兒子的名義成立公司，遭質疑有違法之嫌。而陳佩琪上週又在臉書上發文「翻供」，表示成立公司是兒子個人行為，「請問我這樣違反什麼公務人員服務法？」前立委蔡正元直呼，想追求大位的政治人物的配偶，要以前總統馬英九妻周美青作標竿，慘劇最嚴重的則是前總統陳水扁妻吳淑珍，真的要少對外講話。

「一個想要追求大位的政治人物的配偶，要以周美青作標竿！」蔡正元21日在《大新聞大爆卦》節目提到，這是一個很好的標準，看看國民黨，即使外界罵馬英九，每個人都對周美青讚賞有加！為什麼？第一個，周美青態度從容，非常理想，進退有節，但周美青從來不會在外面講任何一句話、評論任何一件事！不要以為周美青沒見識，錯，從蔣宋美齡以後，歷屆總統夫人，學歷最好的就是周美青，經歷最好的也是周美青！

「有人能夠跟她比嗎？仔細一看，還真的沒有耶！」蔡正元強調，所以不是她沒有見解、沒有學識，而不在外面講東講西；而是我們的政治文化裡面，夫人太多話，經常會出事！因為人家會拿放大鏡看你的前言後語。政治人物應付這些東西，大多都應付得很辛苦了，何況是夫人們？

蔡正元指出，慘劇連連，最嚴重的人是誰？就是吳淑珍！動不動就愛講話。而媒體這個東西，社會大眾對你印象好的時候，你講什麼話都會被誇大地讚美；可是當情勢一逆轉的時候，就很慘了。何必去惹這個事？

蔡正元直言，「陳佩琪醫師，也許妳對公共事務很有見解，但畢竟妳是柯文哲的夫人。所以妳幫他忙的，不在於妳對外發表意見！」有什麼意見，讓發言人去講就好了，會幫妳修飾得很好。就像蔡英文自己講話「2266」，她就躲起來了，也不失為一個辦法？

「發言人不會出口成章，一定會先有章，再出口。這是一個基本的運作的制度！」蔡正元表示，所以建議陳佩琪醫師，真的要少對外面講話！臉書就貼一些溫馨的事情，不要去涉及到公共事務。要去幫柯文哲辯解的人不是妳，是柯文哲的總幹事、發言人；要保護柯文哲的，是他花錢請來的幹部！第二個，行事作風要很謹慎，特別是買房子、買車子這一類，大家看得到的東西。