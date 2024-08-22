民眾黨主席、台北市前市長柯文哲的妻子陳佩琪日前自曝為了成立「小草咖啡廳」，但礙於尚未退休，因此先用兒子的名義成立公司，遭質疑有違法之嫌。而陳佩琪上週又在臉書上發文「翻供」，表示成立公司是兒子個人行為，「請問我這樣違反什麼公務人員服務法？」媒體人黃揚明強調，包括陳佩琪近日高調看上億豪宅，都是沒見過世面的做法，沒有在幫柯文哲的政治路著想。尤其白營去年才辦716集會，訴求居住正義。

「如果吳淑珍被拿來跟陳佩琪比較，柯文哲就完蛋！現在正在朝向這個方向？」黃揚明21日在《大新聞大爆卦》節目提到，講個小故事：陳致中當年結婚在喜來登，因為他是總統的親人，是有隨扈的，他們要做相關的交通維安、管制。然後總統府的幕僚到了喜來登、忠孝東路前面，他說：怎麼公車站牌被拿布全部蓋住了？不給公車停靠！變過站不停。很多人不知道有這件事情。總統府幕僚一到說：撤掉撤掉！不可以這樣。

黃揚明指出，誰交代的？陳致中交代的！問題就來了，如果今天妳覺得妳是主席夫人、台北市長夫人，妳有特權，妳跟人家不一樣；我的兒子，我要好好照顧他，我寵他，錯了嗎？那妳就回去當柯傅堯的母親！請柯文哲退休，你們不適合從政，就這麼簡單。如果連自己的親人都搞不清楚，妳先生的人設為何。黃國昌、館長他們去年7月16日在凱道辦的遊行叫什麼？居住正義！

黃揚明強調，柯文哲、陳佩琪他們家有錢不是錯，2015年他們住的那一棟有一戶要賣，一坪128萬、總價1.8億！所以以他們家的身家，要去買一個1.2億，老實說，能力上絕對沒有問題。可是你身為一個黨主席，才剛選完總統，你去看房子，還高調到去看立法院旁邊那一棟？高國華曾經住過的，那棟我們可熟了，就是中興大樓的隔壁。搞到那棟社區大樓的住戶知道你來，不歡迎你而爆料！因為之前出了高國華，覺得很煩。

「旁邊是立法院已經很煩了，以後如果每天樓下有人在堵柯文哲還得了？」黃揚明質疑，如果連住戶都不歡迎你，那你那麼高調幹嘛？其實通常名人會找親信去看房，比如說有沒有什麼閨密，幫忙去看一下格局怎麼樣，帶回來跟我講。他們，怎麼講，這個叫沒見過世面，包括那個成立公司的模式，全部都是沒見過世面的做法。素人從政就可能發生這樣的事情，可是你柯文哲從政十年了！怎麼還讓你的配偶發生這樣的狀況？

黃揚明直言，那你被她害死，你活該啊！只能說陳佩琪現在沒有在關心柯文哲的政治路，她關心的是她兒子未來成家立業，是她退休後要去什麼小草咖啡館經營？她沒有在幫柯文哲著想耶！