女星藍心湄出道近40年，有著「時尚教主」稱號，在演藝圈有許多好友，不時都會一起出國旅遊。近日她在節目透露曾在日本高級酒店，突然得知好友「寬姐」邱瓈寬要開刀，讓她凌晨在飯店大哭。

藍心湄在節目《女人我最大》分享，自己有次和媽媽一起到日本旅遊，訂了六本木最高級的酒店，她和媽媽分別各睡一張床。但晚上睡到一半時，她突然感覺床尾下陷，像是有人坐下去一樣，本來以為是媽媽要去上廁所，但她睜眼一看，卻是一個陌生的女生背對著她坐在床尾。藍心湄一看那個背影，留著學生頭，她想說這不是她的好友邱瓈寬嗎？出聲叫了幾聲，才驚覺自己是在六本木，趕緊閉眼念經，念了一陣子後，才發現那個身影不見了。

藍心湄透露曾作夢，意外得知好友邱瓈寬開刀消息。（圖／翻攝自女人我最大 YT）

但藍心湄心裡覺得怪怪的，當時時間不到早上5點，她就跑去廁所打電話，電話接通後，她把自己剛剛作夢內容講給對方聽。沒想到，被對方狂罵，邱瓈寬坦言是因為自己等下要去開最早的刀，鼻子長腫瘤，5點50分就要去開刀。

藍心湄難過得掉眼淚，要對方去睡一下，但卻被對方罵：「接到妳這個電話我睡不著了」，好在最後手術順利。後來她告訴日本朋友，對方才告知那個酒店，以前是日本兵關犯人的地方，所以陰氣很重。

而藍心湄早期剛出道時，因為拍電影和邱瓈寬培養出革命情感，她曾親眼目睹邱瓈寬在片場被罵到狗血淋頭，對方連祖宗18代都問候了，藍心湄當下就跟邱瓈寬發誓要成為巨星，不讓邱瓈寬再挨罵，這樣的感動也延續了幾十年好交情，也難怪得知好友突然要開刀時，忍不住急到淚崩。