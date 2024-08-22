大陸17歲奧運跳水金牌選手全紅嬋，憑藉精湛技術及活潑個性受到不少網友喜愛，在2度奪金後更圈粉無數，連老家都變成朝聖景點，天天都擠滿人潮。她20日受邀參加葛優、王俊凱主演的電影《刺蝟》首映會，不僅與王俊凱近距離合照，還偷偷誇讚王俊凱比自己的偶像黃子韜帥，超真實互動讓網友笑翻。

微博「電影頻道融媒體中心」20日分享影片，只見全紅嬋出席電影《刺蝟》的首映會，還在後台與葛優、王俊凱同框。其中她與王俊凱合照時，先是問說：「拍得好看不啊？」王俊凱則坦承自己很不會自拍，並將手機遞給全紅嬋，結果全紅嬋幽默回應：「也是有幸摸你手機囉」，讓王俊凱瞬間害羞笑了一下；沒想到全紅嬋拍完照後，將手機還給王俊凱時，王俊凱見她速戰速決的拍照技術也虧說：「比我還隨意啊！」兩人互動非常輕鬆。

全紅嬋與王俊凱合照。（圖／微博 全紅嬋）

後來到了首映會上，全紅嬋被工作人員問道：「王俊凱帥不帥？」她則小聲回答：「帥！」且補充說：「他比黃子韜帥一點，不好意思韜哥，背叛你幾秒鐘。」由於大家都知道全紅嬋的偶像是黃子韜，只是想不到全紅嬋也有變心的時候，影片一出都引來網友笑翻留言，「全妹也太可愛了」、「黃子韜睡醒天都塌了」、「果然見到更好的了，是可以稍稍忘記一會」、「王俊凱的帥氣被妹妹認證」。

全紅嬋變心黃子韜。（圖／微博 電影頻道融媒體中心）

此外，全紅嬋與葛優相見後，兩人除了以相同坐姿合照外，全紅嬋也大方與葛優擁抱，葛優則像粉絲一樣請全紅嬋簽名，而葛優拿到簽名後還禮貌地說「謝謝」，全紅嬋也霸氣回道「不客氣」，逗趣畫面讓不少網友直呼：「一時不知道該羨慕誰。」