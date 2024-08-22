陸軍八軍團軍用卡車20日在台26線楓港路段自撞路樹，造成7名士官兵受到輕傷，21日晚間又在楓港路段再與機車擦撞，兩地相隔不到3公里。這次軍方無人受傷，但機車騎士頭部擦挫傷，所幸無生命危險。

八軍團43砲指部中型戰術輪車20日上午8時許，在台26線南向3.3公里處自撞路樹，警方製作筆錄時，駕駛聲稱是機械故障，造成方向盤卡住，但有車內監視器畫面流出，只見駕駛多次低頭拿東西，疑似未注意車前狀況造成車禍；對此，軍方回應表示，洪姓中士表示當時感覺車狀出現一點問題，因此進行查看，不是在看手機，但有疑點待釐清，將進一步調查，如確有不安全駕駛行為，會依規定懲處。

21日晚間6時29分，43砲指部一輛載有15人的軍用大卡車，由海邊重砲射擊陣地往南行駛，行經台26線6.1公里處時，與一輛機車發生擦撞。82歲的男性機車騎士頭部受傷及擦挫傷，所幸意識清楚無生命危險，緊急送往恆春南門醫院。軍卡上人員均未受傷，事故原因仍待警方釐清。